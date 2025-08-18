Policija uhapsila dva muškarca, osumnjičeni za ubistvo u Topoli

M. M. (1981) i M. T. (1991) iz okoline Topole uhapšeni su zbog sumnje da su sinoć u toj opštini fizički napali četrdesetpetogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli uhapsili su M. M. (1981) i M. T. (1991) iz okoline tog mesta, zbog sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo i njima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, određeno zadržavanje do 48 sati. Oni se sumnjiče da su sinoć nakon manifestacije u Topoli fizički napali četrdesetpetogodišnjeg muškarca i zadali mu više udaraca u glavu. Četrdesetpetogodišnji muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.