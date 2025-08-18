Zelenski i evropski lideri u Beloj kući; Tramp: Ništa od Krima i NATO-a, setite se kako je sve počelo

RTS pre 12 minuta
Zelenski i evropski lideri u Beloj kući; Tramp: Ništa od Krima i NATO-a, setite se kako je sve počelo

Rat u Ukrajini – 1.272. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas se u Beloj kući sastaje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima, predvođenim predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Glavna tema razgovora je aktuelna situacija u Ukrajini, mogućnosti za okončanje rata i pregovori o budućnosti ukrajinskih teritorija.

U napadu na Harkov sedmoro poginulih, najmlađa žrtva jednogodišnje dete Broj žrtava u jutrošnjem napadu ruskih dronova na Harkov porastao je na sedam, među kojima je i jednogodišnje dete, a povređeno je 20 osoba, izjavio je gradonačelnik tog grada Ihor Terehov. Šef harkovske regionalne vojne uprave Oleg Sinegubov je u objavi na Telegramu izjavio da "broj žrtava jutarnjeg napada na Harkov stalno raste". Harkov je jutros bio meta dronova "šahed", a nakon napada
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Naslovi.ai pre 3 minuta
Pitanje koje može da otvori Pandorinu kutiju: Šta su teme istorijskog sastanka u Vašingtonu posle samita Putina i Trampa

Pitanje koje može da otvori Pandorinu kutiju: Šta su teme istorijskog sastanka u Vašingtonu posle samita Putina i Trampa

Euronews pre 12 minuta
Mediji: Evropski lideri sve ostavili i krenuli u Vašington zbog Zelenskog

Mediji: Evropski lideri sve ostavili i krenuli u Vašington zbog Zelenskog

Sputnik pre 7 minuta
Uživo rusko nebo zasuto ukrajinskim dronovima! Pokušan teroristički napad na Krimski most!

Uživo rusko nebo zasuto ukrajinskim dronovima! Pokušan teroristički napad na Krimski most!

Alo pre 12 minuta
Ingliš: Zelenski će morati da proguta gorku pilulu o Krimu i Donbasu

Ingliš: Zelenski će morati da proguta gorku pilulu o Krimu i Donbasu

Vesti online pre 27 minuta
Trampova potraga za rešenjem

Trampova potraga za rešenjem

Vesti online pre 42 minuta
Uživo Tramp je zadao neviđeni udarac Zelenskom! Haos pred sastanak veka, ceo svet na nogama: Evropljani u panici, Putin likuje…

Uživo Tramp je zadao neviđeni udarac Zelenskom! Haos pred sastanak veka, ceo svet na nogama: Evropljani u panici, Putin likuje (foto, video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOGuvernerUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaEvropska komisijaDonald TramppožarHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Naslovi.ai pre 3 minuta
Pitanje koje može da otvori Pandorinu kutiju: Šta su teme istorijskog sastanka u Vašingtonu posle samita Putina i Trampa

Pitanje koje može da otvori Pandorinu kutiju: Šta su teme istorijskog sastanka u Vašingtonu posle samita Putina i Trampa

Euronews pre 12 minuta
Putin, Zelenski i Tramp se sastaju ove nedelje? Domaćin mogućeg istorijskog susreta bi mogao da bude naš sused

Putin, Zelenski i Tramp se sastaju ove nedelje? Domaćin mogućeg istorijskog susreta bi mogao da bude naš sused

Nova pre 12 minuta
Mediji: Evropski lideri sve ostavili i krenuli u Vašington zbog Zelenskog

Mediji: Evropski lideri sve ostavili i krenuli u Vašington zbog Zelenskog

Sputnik pre 7 minuta
Uskoro veće plate u Nemačkoj: Evo šta očekuje milione radnika za nekoliko nedelja

Uskoro veće plate u Nemačkoj: Evo šta očekuje milione radnika za nekoliko nedelja

Vesti online pre 7 minuta