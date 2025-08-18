Zelenski i evropski lideri u Beloj kući; Tramp: Ništa od Krima i NATO-a, setite se kako je sve počelo

Rat u Ukrajini – 1.272. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas se u Beloj kući sastaje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima, predvođenim predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Glavna tema razgovora je aktuelna situacija u Ukrajini, mogućnosti za okončanje rata i pregovori o budućnosti ukrajinskih teritorija.

U napadu na Harkov sedmoro poginulih, najmlađa žrtva jednogodišnje dete Broj žrtava u jutrošnjem napadu ruskih dronova na Harkov porastao je na sedam, među kojima je i jednogodišnje dete, a povređeno je 20 osoba, izjavio je gradonačelnik tog grada Ihor Terehov. Šef harkovske regionalne vojne uprave Oleg Sinegubov je u objavi na Telegramu izjavio da "broj žrtava jutarnjeg napada na Harkov stalno raste". Harkov je jutros bio meta dronova "šahed", a nakon napada