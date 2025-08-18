Novak i Olga dobili rivale na US openu

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Novak i Olga dobili rivale na US openu

US open počinje 25. avgusta, a kvalifikacije startuju danas.

Srpski teniseri Olga Danilović i Novak Đoković igraće, osim u singlu, i u miks dublu. Srpski dvojac dobio je i protivnike u prvom kolu. Oni će igrati protiv ruskog para Danil Medvede/Mira Andrejeva. U drugoj rundi ih očekuje bolji iz okršaja Alkaraz/Radukanu – Drejper/Pegula. Janik Siner u paru sa Katerinom Sinijakovom je na drugoj strani žreba. Ipak, realno je očekivati da Italijan i Španac neće igrati u miks dublu, jer taj deo turnira startuje samo dan posle
