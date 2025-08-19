Novi neredi u Srbiji, podrška studentkinji Nikolini, održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost

BBC News pre 43 minuta

REUTERS/Djordje Kojadinovic Još jedna burna noć u Beogradu - policija na ulicama posle sukoba sa antivladinim demonstrantima koji su prethodno demolirali prostorije vladajuće stranke

Posle još jedne burne protestne noći širom Srbije, antivladini demonstranti su 19. avgusta ponovo izašli na ulice Beograda, a najviši državni zvaničnici su se okupili na sastanku.

Veče posle novih nereda i razbijanja prostorija vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u centru Beograda, organizovan je protest „Sve smo mi Nikolina" u znak podrške studentkinji Nikolini Sinđelić, koja tvrdi da joj je policijski oficir Marko Kričak pretio silovanjem i da je doživela nasilje u policijskom pritvoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je te tvrdnje negiralo.

Okupljeni su tražili i smenu Krička, komandanta policijske Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Istovremeno je u Palati Srbija organizovana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj se raspravljalo o bezbednosnoj situaciji u zemlji i dešavanjima na Kosovu, i Bosni i Hercegovini, izvestila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Na sednici su učestvovali i najviši policijski i vojni oficiri, kao i glavna tužiteljka Zagorka Dolovac.

Nisu saopšteni detalji sa sednice.

FONET Sednici Saveta za nacionalnu bezbednost prisustvovali su najviši državni zvaničnici, a predsedavao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije

Fonet Glavna republička tužiteljka Zagorka Dolovac na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost

Šta se desilo u Beogradu 18. avgusta uveče?

Bilo je više antivladinih protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije 18. avgusta uveče, a incidenti su zabeleženi u glavnom gradu.

Antivladini demonstranti su demolirali prostorije SNS u Cvijićevoj ulici u Beogradu, a potom je policija intervenisala, rasteravši okupljene suzavcem.

Troje ljudi je uhapšeno zbog sumnje da su učestvovali u razbijanju prostorija SNS, prenosi RTS.

Posle incidenta, oštećene stranačke prostorije posetio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, koji tvrdi da demonstranti napadaju sedišta SNS-a jer su „nemoćni".

„Nemaju ideje, nemaju program, samo pale i ruše.

„Nastavićemo da se borimo za Srbiju i našu stranku", poručio je Vučić ispred razbijenih prostorija SNS.

Pogledajte video nereda u Beogradu 18. avgusta uveče

Skup podrške studentkinji Nikolini

Uporedo sa višemesečnim antivladinim protestima i sve češćim incidentima i sukobima, poslednjih dana govori se i o osvetničkoj pornografiji - nasilju nad, najčešće ženama, u onlajn svetu.

Studenti koji već mesecima blokiraju fakultete objavili su da se na društvenim mrežama dele intimne fotografije studentkinje Nikoline Sinđelić, dva dana pošto je optužila jednog policijskog načelnika za nasilje.

Optužbe za nasilje je Ministarstvo unutrašnjih poslova ubrzo demantovalo.

Uz Nikolininu saglasnost, objavljeno je da je ona u trenutku nastanka tih fotografija bila „maloletna."

Na poziv studenata koji su u blokadi, 19. avgusta je organizovan protest u Beogradu pod sloganom 'Nikolina svi smo, uplašeni nismo'.

Skup je održan na Mostarskoj petlji, jednom od glavnih saobraćajnih čvorišta u glavnom gradu Srbije, a okupljeni su potom organizovali protestnu šetnju do zgrade Vlade Srbije.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA SKUPA PODRŠKE STUDENTKINJI

Fonet

Fonet

BBC/Tijana Dušej Ristev Demonstranti na skupu podrške studentkinji Nikolini Sinđelić

Antivladini protesti traju više od devet meseci, a okidač je bio pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je nastradalo 16 ljudi.

Studenti su stali na čelo protesta i blokiranjem fakulteta tražili ispunjenje zahteva, među kojima je krivična odgovornost za smrt 16 ljudi i raspisivanje izbora.

Poslednji nasilni talas protesta počeo je 10. avgusta u Vrbasu, gradu na severu Srbije.

Zbog incidenata koji su tada izazvali maskirani ljudi, dva dana kasnije organizovani su protesti u tom gradu, ali i Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu.

Sukobile su pristalice vladajuće SNS, njihovi protivnici i policija.

Ljudi koji se protive režimu Aleksandra Vučića prethodnih dana iskaljuju bes na prostorijama SNS, koje povremeno čuvaju pristalice vladajuće stranke, nezadovoljni višegodišnjom politikom vlasti.

Između ostalog, nezadovoljni su i što ni posle skoro deset meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024., kada je poginulo 16 ljudi, a teško povređena devojka se još oporavlja, i dalje nema optužnice protiv odgovornih.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ BEOGRADA 18. AVGUSTA UVEČE

EPA Ulice Beograda 18. avgusta

EPA Protest u Beogradu 18. avgusta

EPA

BBC/Jakov Ponjavić Protest kod Vukovog spomenika u centru Beograda 18. avgusta

BBC/Milica Jeremić Protest u Zemunu 18. avgusta

(BBC News, 08.19.2025)