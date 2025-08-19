BBC vesti na srpskom

Novi neredi u Srbiji, podrška studentkinji Nikolini, održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost

Posle još jedne večeri u kojima je došlo do incidenata na protestima u Beogradu 18. avgusta, troje ljudi je privedeno zbog sumnje da su učestvovali u razbijanju prostorija Srpske napredne stranke (SNS), prenosi Radio-televizija Srbije.

BBC News pre 43 minuta
neredi u beogradu, protest u beogradu
REUTERS/Djordje Kojadinovic
Još jedna burna noć u Beogradu - policija na ulicama posle sukoba sa antivladinim demonstrantima koji su prethodno demolirali prostorije vladajuće stranke

Posle još jedne burne protestne noći širom Srbije, antivladini demonstranti su 19. avgusta ponovo izašli na ulice Beograda, a najviši državni zvaničnici su se okupili na sastanku.

Veče posle novih nereda i razbijanja prostorija vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u centru Beograda, organizovan je protest „Sve smo mi Nikolina" u znak podrške studentkinji Nikolini Sinđelić, koja tvrdi da joj je policijski oficir Marko Kričak pretio silovanjem i da je doživela nasilje u policijskom pritvoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je te tvrdnje negiralo.

Okupljeni su tražili i smenu Krička, komandanta policijske Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Istovremeno je u Palati Srbija organizovana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj se raspravljalo o bezbednosnoj situaciji u zemlji i dešavanjima na Kosovu, i Bosni i Hercegovini, izvestila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Na sednici su učestvovali i najviši policijski i vojni oficiri, kao i glavna tužiteljka Zagorka Dolovac.

Nisu saopšteni detalji sa sednice.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost
FONET
Sednici Saveta za nacionalnu bezbednost prisustvovali su najviši državni zvaničnici, a predsedavao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije
zagorka dolovac
Fonet
Glavna republička tužiteljka Zagorka Dolovac na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost

Šta se desilo u Beogradu 18. avgusta uveče?

Bilo je više antivladinih protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije 18. avgusta uveče, a incidenti su zabeleženi u glavnom gradu.

Antivladini demonstranti su demolirali prostorije SNS u Cvijićevoj ulici u Beogradu, a potom je policija intervenisala, rasteravši okupljene suzavcem.

Troje ljudi je uhapšeno zbog sumnje da su učestvovali u razbijanju prostorija SNS, prenosi RTS.

Posle incidenta, oštećene stranačke prostorije posetio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, koji tvrdi da demonstranti napadaju sedišta SNS-a jer su nemoćni".

Nemaju ideje, nemaju program, samo pale i ruše.

Nastavićemo da se borimo za Srbiju i našu stranku", poručio je Vučić ispred razbijenih prostorija SNS.

Pogledajte video nereda u Beogradu 18. avgusta uveče

Skup podrške studentkinji Nikolini

Uporedo sa višemesečnim antivladinim protestima i sve češćim incidentima i sukobima, poslednjih dana govori se i o osvetničkoj pornografiji - nasilju nad, najčešće ženama, u onlajn svetu.

Studenti koji već mesecima blokiraju fakultete objavili su da se na društvenim mrežama dele intimne fotografije studentkinje Nikoline Sinđelić, dva dana pošto je optužila jednog policijskog načelnika za nasilje.

Optužbe za nasilje je Ministarstvo unutrašnjih poslova ubrzo demantovalo.

Uz Nikolininu saglasnost, objavljeno je da je ona u trenutku nastanka tih fotografija bila „maloletna."

Na poziv studenata koji su u blokadi, 19. avgusta je organizovan protest u Beogradu pod sloganom 'Nikolina svi smo, uplašeni nismo'.

Skup je održan na Mostarskoj petlji, jednom od glavnih saobraćajnih čvorišta u glavnom gradu Srbije, a okupljeni su potom organizovali protestnu šetnju do zgrade Vlade Srbije.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SA SKUPA PODRŠKE STUDENTKINJI

Skup podrške Nikolini Sinđelić
Fonet
Skup „Sve smo mi Nikolina"
Fonet
Skup podrške Nikolini Sinđelić
BBC/Tijana Dušej Ristev
Demonstranti na skupu podrške studentkinji Nikolini Sinđelić

Antivladini protesti traju više od devet meseci, a okidač je bio pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je nastradalo 16 ljudi.

Studenti su stali na čelo protesta i blokiranjem fakulteta tražili ispunjenje zahteva, među kojima je krivična odgovornost za smrt 16 ljudi i raspisivanje izbora.

Poslednji nasilni talas protesta počeo je 10. avgusta u Vrbasu, gradu na severu Srbije.

Zbog incidenata koji su tada izazvali maskirani ljudi, dva dana kasnije organizovani su protesti u tom gradu, ali i Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu.

Sukobile su pristalice vladajuće SNS, njihovi protivnici i policija.

Ljudi koji se protive režimu Aleksandra Vučića prethodnih dana iskaljuju bes na prostorijama SNS, koje povremeno čuvaju pristalice vladajuće stranke, nezadovoljni višegodišnjom politikom vlasti.

Između ostalog, nezadovoljni su i što ni posle skoro deset meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024., kada je poginulo 16 ljudi, a teško povređena devojka se još oporavlja, i dalje nema optužnice protiv odgovornih.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE IZ BEOGRADA 18. AVGUSTA UVEČE

Policija pod punom opremom nasuprot demonstrantima koji su izvrnuli kontejnere i zapalili ih na ulicama Beograda noću
EPA
Ulice Beograda 18. avgusta
Tri momka prekrivenih lica ispred kontejnera
EPA
Protest u Beogradu 18. avgusta
Policija okrenuta leđima na ulicama noću
EPA
Protest kod Vukovog spomenika u centru Beograda 18. avgusta
BBC/Jakov Ponjavić
Protest kod Vukovog spomenika u centru Beograda 18. avgusta
Kolona ljudi prolazi ulicom u Beogradu
BBC/Milica Jeremić
Protest u Zemunu 18. avgusta

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.19.2025)

BBC News
Zašto Zelenski ne može i ne želi da se odrekne Krima

Zašto Zelenski ne može i ne želi da se odrekne Krima

BBC News pre 6 sati
Korak bliže miru? Tramp najavio sastanak Putina i Zelenskog

Korak bliže miru? Tramp najavio sastanak Putina i Zelenskog

BBC News pre 1 satjoš 1 povezana
'Kraljica ketamina' priznaće krivicu za smrt glumca Metjua Perija

'Kraljica ketamina' priznaće krivicu za smrt glumca Metjua Perija

BBC News pre 28 minuta
Zašto Srbija povlači zlato iz inostranstva i šta to znači za vas

Zašto Srbija povlači zlato iz inostranstva i šta to znači za vas

BBC News pre 3 sata
Šta je kontroverzni izraelski plan o naseljavanju na Zapadnoj obali

Šta je kontroverzni izraelski plan o naseljavanju na Zapadnoj obali

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

N1 Info pre 37 minuta
(BLOG) Održan protest podrške Nikolini Sinđelić u Beogradu: Na blokadi suda u Novom Sadu privedene dve osobe

(BLOG) Održan protest podrške Nikolini Sinđelić u Beogradu: Na blokadi suda u Novom Sadu privedene dve osobe

N1 Info pre 37 minuta
Za devetoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, osmoro pušteno da se brani sa slobode

Za devetoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, osmoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 37 minuta
Protest podrške studentkinji Nikolini koja je optužila Marka Krička za pretnje silovanjem: Stavili policajke da čuvaju zgradu…

Protest podrške studentkinji Nikolini koja je optužila Marka Krička za pretnje silovanjem: Stavili policajke da čuvaju zgradu JZO

Nova ekonomija pre 1 sat
„Vi ste izdajice žena, majki…“: Marko Kričak poslao policajke da ga čuvaju od učesnika protesta, njihov izraz lica sve govori…

„Vi ste izdajice žena, majki…“: Marko Kričak poslao policajke da ga čuvaju od učesnika protesta, njihov izraz lica sve govori VIDEO

Nova pre 57 minuta
Blokirana zgrada suda u Novom Sadu — dve osobe uhapšene, oglasilo se Ministarstvo pravde

Blokirana zgrada suda u Novom Sadu — dve osobe uhapšene, oglasilo se Ministarstvo pravde

Sputnik pre 1 sat
VIDEO Protest podrške studentkinji Nikolini: "Uniforma ne štiti, robije će biti"

VIDEO Protest podrške studentkinji Nikolini: "Uniforma ne štiti, robije će biti"

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBorNovi PazarZrenjaninSrpska napredna strankaSNSPredsednik SrbijeIvanjicaValjevoKragujevacMarko Kričak

Društvo, najnovije vesti »

Ne, ovo nije građanski rat

Ne, ovo nije građanski rat

Mašina pre 12 minuta
Određeno zadržavanje od 48 sati za muškarca koji je bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

Određeno zadržavanje od 48 sati za muškarca koji je bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

N1 Info pre 12 minuta
(VIDEO) Nakon pretnji, razbijen lokal članu zbora Konjarnik

(VIDEO) Nakon pretnji, razbijen lokal članu zbora Konjarnik

N1 Info pre 12 minuta
Đurđević Stamenkovski: Pobeda na Ceru podigla moral celog savezničkog sveta

Đurđević Stamenkovski: Pobeda na Ceru podigla moral celog savezničkog sveta

RTV pre 2 minuta
Medicinski tehničari pred otkazom jer su odbili da dežuraju za SNS

Medicinski tehničari pred otkazom jer su odbili da dežuraju za SNS

Serbian News Media pre 7 minuta