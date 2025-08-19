Građani Novog Beograda jutros blokirali radove na Savskom nasipu
Beta pre 12 minuta
Građani Novog Beograda okupili su se jutros u blizini Savskog nasipa u Nehruovoj ulici zbog, kako tvrde, nelegalnih radova.
Radovi u Bloku 45 koje izvodi firma "Elektroizgradnja", ovog jutra su počeli oko 6.00 sati.
Stanari tog, ali i drugih blokova u okolini, izašli su na Savski nasip, i za sada sprečili radove, preneo je portal televizije N1.
Trenutno su blokirana dva bagera, a prisutno je i više pripadnika policije i komunalne policije.
(Beta, 19.08.2025)