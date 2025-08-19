Olenik (LSV): Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

Beta pre 37 minuta

 Potpredsednik stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) - Vojvođani Aleksandar Olenik ocenio je danas da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogao da oformi novo tužilaštvo ili ograniči mreže za komunikaciju radi smirivanja protesta u Srbiji.

"Mislim da bi Vučić u narednih nekoliko dana, bez izmene zakona mogao da svoje tužioce od poverenja rasporedi tako da svi predmeti vezani za proteste idu direktno kod njih", kazao je Olenik za list "Danas".

Olenik je dodao da bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam i da predmeti na taj način dolaze do "podobnih" tužilaca.

"Mogao bi da suspenduje platforme koje služe za organizaciju, dogovor i obaveštavanje građana, na taj način bi sprečio da ljudi saznaju gde su protesti", naveo je Olenik.

(Beta, 19.08.2025)

