Tramp ne znajući da je mikrofon uključen: Putin želi dogovor zbog mene koliko god to ludo zvučalo

Beta pre 52 minuta

U snimku s mikrofona za koji predsednik Donald Tramp nije znao da je uključen dok je u ponedeljak ćaskao s osam evropskih lidera čekajući na konferenciju za novinare u Beloj kući o njihovim razgovorima o okončanju ruskog rata u Ukrajini, čuje se da je o svom sastanku na Aljasci sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom rekao predsedniku Francuske Emanuelu Makronu: "Mislim da želi da napravi dogovor zbog mene - razumete, koliko god to ludo zvučalo!".

Do snimka se došlo zahvaljujući pojačivaču zvuka, potomku tehnologije stare 150 godina, koji ima dugu istoriju otkrivanja neželjenog i u najbolje režiranim političkim spektaklima.

Tako se može otkriti kako politika i diplomatija zvuče kada čelnici misle da ih niko ne sluša što otkriva i mnogo šta o njihovom karakteru, humoru i čovečnosti, ponekad nešto dobro, a ponekad i loše. Kao javne ličnosti, oni bi odavno trebalo da znaju da u javnosti niko realno ne može očekivati privatnost.

"Kad god čujem za trenutak s 'vrućeg (uključenog) mikrofona', moja prva reakcija je da to oni zaista misle jer to nije prošlo kroz 'spoljni komunikacioni filter' ", rekao je Bil Mekgovan, osnivač i izvršni direktor kompanije "Clarity Media Group u Njujorku". "Zato ljudi to toliko vole: Nema ništa autentičnije od onoga što neznajući kažu ispred 'vrućeg mikrofona' ", dodao je on.

"Vrući mikrofoni", često začinjeni video-snimcima, mučili su lidere mnogo pre društvenih medija. Tokom tonske probe za svoj nedeljni govor preko radija 1984. godine, na vrhuncu Hladnog rata, predsednik SAD Ronald Regan se šalio o tome da će objaviti napad na Sovjetski Savez.

"Moji sugrađani Amerikanci", rekao je Regan tokom probe ne shvatajući da ga snimaju, "drago mi je što vam mogu reći da za pet minuta počinjemo bombardovanje Rusije".

Sovjetski Savez to nije smatrao smešnim i kritikovao ga je.

I Putin je postao žrtva opasnosti "živog mikrofona" jer su ga 2006. ruski mediji citirali kako se šali o predsedniku Izraela kako je bio optužen, a kasnije i osuđen za silovanje. Kremlj je rekao da se Putin nije šalio o silovanju i da je značenje njegovih reči loše prevedeno.

Ponekad trenutak "vrućeg mikrofona" uopšte ne uključuje reči. Predsednički kandidat Al Gor je bio ismevan jer razdražen veoma glasno uzdisao tokom debate sa Džordžom V. Bušom 2000. godine.

U drugim slučajevima, reči koje svi čuju su prostakluci.

Predsednik Džordž Buš je uhvaćen kako govori svom kandidatu za potpredsednika Diku Čejniju da je reporter Njujork tajmsa "kreten prve lige".

"E, ovo je je..no baš velika stvar", rekao je ironično američki potpredsednik Džozef Bajden dok se predsednik Barak Obama spremao da pred kamerama potpiše važan Zakon o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti 2010. godine.

Obama je snimljen kamerom u Južnoj Koreji kako obećava Dmitriju Medvedevu, tadašnjem predsedniku Rusije, da će imati "više fleksibilnosti" da rešava osetljiva pitanja, "posebno sa protivraketnom odbranom" posle za njega poslednjih predsedničkih izbora 2012. godine. Republikanac Mit Romni, Obamin rival te godine, nazvao je to "poklonom Kremlju".

"Vrući mikrofoni" su zabeležili mnogo vređanja i tračeva čak i u najpristojnijim krugovima.

Godine 2022, Džasinda Ardern, tadašnja premijerka Novog Zelanda, poznata po veštini debatovanja i smirenim, odmerenim odgovorima, uhvaćena je na "vrućem mikrofonu" kako u Parlamentu kaže za rivalskog političara da je "arogantna pi...ka".

Godine 2005, Žak Širak, tadašnji predsednik Francuske, snimljen je kako prezrivo govori o britanskoj hrani tokom posete Rusiji. Razgovarajući sa Putinom i Gerhardom Šrederom čulo se kako kaže da se "hrana gora od te može naći samo u Finskoj".

Britanski kralj Čarls Treći je pred "vrućim mikrofonom" 2022, ubrzo posle krunisanja, izgubio strpljenje zbog lošeg naliv-pera dok je javno potpisivao dokument i progunđao što su TV-gledaoci jasno čuli: "Ne mogu da podnesem ovu j...nu stvar i tako je svaki j...ni put!". Potom je u govoru sledeće godine podsetio baš na to kada je kao da se izvinjava pomenuo da je imao "peripetije sa frustrirajuće neuspešnim naliv-perima".

Sadašnji američki predsednik je poznat po tome što je nekontrolisan u javnosti, sa sklonošću da "kaže stvari kakve jesu", ponekad uz psovke. To ga čini popularnim među nekim pristalicama.

Ali čak je i on imao problema da obuzda komentare koje je davao pre nego što je bio kandidat za dnevni zabavni TV-emisije "Access Hollywood". Ti komentari snimljeni dok Tramp izgleda nije zna da ga snimaju, ugrozili su finale njegove kampanje za predsedničke izbore 2016. godine.

Tramp se tada hvalio ljubljenjem, pipkanjem i pokušajima seksa sa ženama, što je objavljeno samo dva dana pre njegove TV-debate sa Hilari Klinton. On se u razgovoru sa Bilijem Bušom, voditeljem te televizijske emisije hvalio: "Kada si zvezda, dozvoljavaju da im to radiš".

Pošto su njegove glavne pristalice rekle da ih je time zaprepastio, Tramp se izvinio "ako se neko uvredio", a njegova kampanja je rekla da je to bila "samo šala kao u svlačionici".

Međutim, u ponedeljak je u Beloj kući brbljanje pre početka i posle konferencije za štampu dalo posmatračima uvid u diplomatsku igru.

Neslavno otpušten iz Bele kuće u martu, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je tada sedeo za stolom sa Trampom i sedam svojih evropskih kolega: Makronom, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, nemačkim kancelarom Fridrihom Merc i britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Tramp je pohvalio Makronov ten. Rekao je da je Stub dobar igrač golfa. Pitao je da li neko želi pitanja novinara "kada ugalopiraju" u prostoriju. Evropski lideri su se na to osmehnuli.

Stub je pitao Trampa da li "prolazi kroz ovo svaki dan", Tramp odgovorio: "Ma, stalno!", Meloni je rekla da ne želi da razgovara sa italijanskim novinarima i dodala o Trampu: "Oooo, a on to voli, jel'da?".

(Beta, 19.08.2025)