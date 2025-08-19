Dragana Mirković se vozi čamcem, a iza nje vodopadi: Pevačica u crnoj haljini ne skida osmeh sa lica: Evo gde se nalazi, a tek da vidite nestvarnu prirodu

Dragana Mirković se vozi čamcem, a iza nje vodopadi: Pevačica u crnoj haljini ne skida osmeh sa lica: Evo gde se nalazi, a tek…

Pevačica Dragana Mirković danas je provela vreme u prirodi i podelila nestvarne kadrove.

Naime, Dragana je uživala dok se vozila čamcem, dok su se iza nje mogli primetiti vodopadi. Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a prelepi prizor sa reke Une, koja se nalazi u zapadnom delu Bosne i Hercegovine ostavio je sve bez teksta. Podsetimo, nedavno je održano intimno venčanje Draganinog i Tonijevog sina Marka Bijelića sa Melani Dimitrijević. Intimna, ali gala ceremonija upriličena je u dvorcu u kojem živi Dragana, a od luksuzne dekoracije svima je zastao
