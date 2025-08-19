"Ja sam za Ženevu": Makron predložio Švajcarsku kao lokaciju za sastanak Putina i Zelenskog

Francuski predsednik Emanuel Makron predložio je danas Ženevu u Švajcarskoj kao moguće mesto za bilateralni sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Makron je naveo je da je situacija "u drugoj fazi i da treba pronaći "neutralnu zemlju, prenosi BFMTV. - Možda Švajcarska, ja sam za Ženevu. Ili će to biti neka druga zemlja. Poslednji put bilateralne konsultacije su održane u Turskoj, u Istanbulu - rekao je francuski predsednik. On je dodao da je na sastanku u Vašingtonu uz učešće evropskih lidera, kao i predsednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, razmatrana mogućnost održavanja bilateralnih