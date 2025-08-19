(Mape) stiže polarni vrtlog! Temperatura pada za 15 stepeni, ali pre toga ovaj dan biće u tropskom modu! Meteorolog spomenuo i "tajnu vezu" između klime, vulkana i zemljotresa

Prognozu za leto 2025. godine do sada su obeležila pet topla talasa sa 35 do 40 stepeni, lokalno i više, a u Srbiji je trenutno promenjivo oblačno, toplo, sa temperaturama oko 30 stepeni. Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, uskoro ćemo ćemo da odahnemo od jake vrućine, jer će već od sutra i srede biti toplije, a u četvrtak se vraćamo u „tropski mod“ koji će biti prekinut već u petak.

Ristić kaže za „Blic“ da smo osamdesetih godina prošlog veka i kasnije smo imali najviše do dva ili tri toplotna talasa. Bilo je i leta bez izraženijih vrućina, temperatura nije prelazila 35 stepeni. - Sada pričamo već od petom toplotnom talasu od juna , a to su temperature iznad 35 stepeni. U većim gradovima ne može ni noću da se rashladi i u Beogradu imamo najniže temperature oko 25-26 stepeni. Tome doprinosi urbanizacija, ali su i leta postala toplija, a prema