Ovo je neverovatna ponuda Ukrajine trampu: Evo šta tačno nudi za bezbednosne garancije, procurili dokumenti sa svim detaljima

Blic pre 6 sati
Ukrajina će obećati kupovinu američkog oružja u vrednosti od 100 milijardi dolara, finansiranog od strane Evrope, u nastojanju da dobije američke bezbednosne garancije nakon postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom, navodi se u dokumentu u koji je uvid imao Fajnenšl Tajms.

Prema predlozima, Kijev i Vašington bi takođe sklopili dogovor od 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim kompanijama koje su pioniri u toj tehnologiji od početka ruske invazije 2022. godine. Kijev je podelio predloge za nove bezbednosne sporazume s SAD, koji ranije nisu bili prijavljeni, u listi tačaka za razgovor s evropskim saveznicima pred sastanak s predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući u ponedeljak, prema izvorima upoznatim sa
