Uništavate klima-uređaj, a da toga niste svesni: Ovo je 5 najčešćih grešaka koje vas posle papreno koštaju!

Ovo leto u Srbiji, kao i prethodnih godina, ne može da se zamisli bez klima-uređaja. Jedino rešenje za tropski talas sa temperaturama višim od 40 stepeni, koji traje nedeljama, jeste hlađenje prostorija kako bi se moglo iole živeti i raditi u normalnim uslovima.

Da bi vam klima-uređaj radio kao i prvog dana kada ste ga kupili, potrebno ga je očistiti pre korišćenja, ali i servisirati kako bi ostao u dobrom stanju. Po rečima majstora za klimu, postoji nekoliko grešaka koje možete nenamerno praviti, a koje dugoročno mogu ne samo da oštete rashladni sistem, već i da isprazne vaš novčanik. „Najgori problemi sa klima-uređajima obično počinju s dobrim namerama i završavaju se sa ogromnim računom za njegovu popravku. Najčešća