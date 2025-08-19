Neuspeh olge i Novaka na startu US Opena: Medvedev i Andrejeva zasluženo slavili

Dnevnik pre 9 minuta
Srpski teniseri Olga Danilović i Novak Đoković eliminisani su u miks-dublu već na startu US Opena.

Od njih su bili bolji Rusi Mira Andrejeva i Danil Medvedev rezultatom 2:0 (4:2, 5:3), za 45 minuta igre. Rusi su prvi set dobili zahvaljujući jednom brejku. U drugom setu je srpski par stigao prvi do brejka, poveo 3:1, pa je Danilović servirala za osvajanje seta. Srpska teniserka je u ključnim trenucima, na dve set lopte, napravila dve duple servis greške, pa su se Rusi vratili u meč. Andrejeva i Medvedev zatim su napravili brejk na servis Đokovića, a potom
