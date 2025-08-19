Kamen bi zaplakao: Održana komemoracija legendarnom ‘Den Tani’! Šok na marakani: Tim iz Premijer lige došao do pokupi Zvezdinog vunderkida!

Hot sport pre 1 sat
Kamen bi zaplakao: Održana komemoracija legendarnom 'Den Tani'!

Na stadionu „Rajko Mitić“ danas je održana komemoracija u znak sećanja na Dobrivoja Tanasijevića, poznatog kao Den Tana.

Događaju su prisustvovali članovi njegove porodice, prijatelji, čelnici Crvene zvezde, predstavnici Fudbalskog saveza Srbije, kao i brojne legende kluba, koji su odali počast njegovom doprinosu fudbalu i klubu. Den Tana je tokom života ostavio dubok trag kao fudbaler, predsednik Crvene zvezde i uspešan biznismen. Njegova karijera protezala se od Beograda do Holivuda, gde je ostvario značajan uspeh u ugostiteljstvu i filmskoj industriji. Generalni direktor Crvene
