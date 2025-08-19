Crvena zvezda mora da juri minus na kipru: Pafos utišao Marakanu

Od najnovijeg Hronološki Žaža je šutirao pored gola.

Centaršut sa desne strane, Katai glavom šutira preko gola. Oršić je šutirao sa 15-tak metara, Mateus odbio u korner. Bruno Langa je nepropisno zaustavio Milsona. Umesto Šavija Babike u igri je Felisio Milson. Prošao je po levoj strani, šutirao, ali Milosavljevljić blokira za korner. Basuamina posle kornera šutira preko gola. Izašao je Ken Sema koji je ušao u 17. minutu, a ušao je hrvatski reprezentativac Mislav Oršić. Veliki pritisak Zvezde. Zaređali su crveno-beli