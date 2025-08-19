Otkazano snimanje serije Sare Džesike Parker: Glumica svim hejterima oštro zapušila usta

Nakon tri sezone, HBO-ova serija "I tek tako" (And Just Like That), nastavak kultnog serijala "Seks i grad", zvanično je otkazana.

Serija nije naišla na pozitivne reakcije kao što ih je dobijao "Seks i grad". I tek tako izazivala je podele od samog početka emitovanja, ali je ipak imala solidnu gledanost. Sara Džesika Parker, koja je bila glavna glumica i izvršna producentkinja serije, odgovorila je na pitanje šta misli o onima koji tu seriju gledaju, a mrze je. U galeriji pogledajte fotografije Sare Džesike Parker kao Keri Bredšo: - Pretpostavljam da me zapravo nije briga. A razlog zašto me