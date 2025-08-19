Zašto žena ne sme da plače na Preobraženje? Veruje se da će ovo obeležiti celu godinu

Preobraženje Gospodnje spada među 12 najvećih hrišćanskih praznika, a svake godine se slavi istog datuma – 19. avgusta.

U narodu se oduvek verovalo da ovaj dan donosi velike promene, kako u prirodi, tako i u ljudima, pa su se s njim povezivali brojni običaji i stroga pravila kojih su se ljudi pridržavali. Stari su govorili da se baš na ovaj dan menja i nebo i zemlja, da se lišće okreće na drugu stranu, da kamen u vodi poprima drugačiji sjaj, a da žena ne sme da zaplače, jer će – kako se verovalo – plakati čitave godine. Preobraženje Gospodnje je praznik posvećen događaju kada se,