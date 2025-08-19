Određeno zadržavanje od 48 sati Radivoju Jovoviću

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Određeno zadržavanje od 48 sati Radivoju Jovoviću

Pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću i aktivistkinji Isidori Čeleketić određeno je zadržavanje 48 sati nakon što su oboje privedeni tokom blokade Osnovnog Suda u Novom Sadu.

Jovoviću se na teret stavlja delo ometanje službenog lica pri obavljanju dužnosti kao i napad na službeno lice. Čeleketić se tereti za ometanje službenog lica pri obavljanju dužnosti. Građani su se u Novom Sadu okupili na poziv studenata u blokadi kako bi izvršili pritisak na pravosudne organe da puste, kako tvrde, političke zatvorenike. Pre nego što su Jovović i Čeleketić uhapšeni, u jednom trenutku pripadnici Interventne jedinice policije u punoj opremi za
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Policijsko zadržavanje za Jovovića i Čeleketić: Uhapšeni zbog sprečavanja tužioca da uđe u sud u Novom Sadu

Policijsko zadržavanje za Jovovića i Čeleketić: Uhapšeni zbog sprečavanja tužioca da uđe u sud u Novom Sadu

Radio 021 pre 11 minuta
Boranin uhapšen zbog proizvodnje i prometa opojnih droga

Boranin uhapšen zbog proizvodnje i prometa opojnih droga

Ist media pre 5 minuta
(Foto) otkrivena plantaža marihuane usred bora: Policija upala kod muškarca (33) u stan, pa ostala u šoku: Evo šta mu je sve…

(Foto) otkrivena plantaža marihuane usred bora: Policija upala kod muškarca (33) u stan, pa ostala u šoku: Evo šta mu je sve nađeno

Blic pre 11 minuta
MUP o privođenju Jovovića i Čeleketić: Sprečavali tužioca da uđe u zgradu suda

MUP o privođenju Jovovića i Čeleketić: Sprečavali tužioca da uđe u zgradu suda

Moj Novi Sad pre 6 minuta
Profesoru Radivoju Jovoviću određeno zadržavanje do 48 sati

Profesoru Radivoju Jovoviću određeno zadržavanje do 48 sati

Danas pre 21 minuta
Otkriven zasad droge: Pogledajte kako je osumnjičeni uzgajao kanabis usred Bora! (foto)

Otkriven zasad droge: Pogledajte kako je osumnjičeni uzgajao kanabis usred Bora! (foto)

Kurir pre 1 minut
Interventna uvela zaposlene, priveden pokrajinski poslanik: Kako od jutros izgleda blokada Osnovnog suda u Novom Sadu

Interventna uvela zaposlene, priveden pokrajinski poslanik: Kako od jutros izgleda blokada Osnovnog suda u Novom Sadu

Nova ekonomija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadpritvor

Društvo, najnovije vesti »

"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

N1 Info pre 41 minuta
U Brnabićkinoj "analizi protesta" počela treća faza, uz drugu u kojoj su "teror i nasilje"

U Brnabićkinoj "analizi protesta" počela treća faza, uz drugu u kojoj su "teror i nasilje"

N1 Info pre 41 minuta
(BLOG) Protest podrške Nikolini Sinđelić u Beogradu: Na blokadi suda u Novom Sadu privedene dve osobe

(BLOG) Protest podrške Nikolini Sinđelić u Beogradu: Na blokadi suda u Novom Sadu privedene dve osobe

N1 Info pre 6 minuta
I dalje blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene u zgradu

I dalje blokirana zgrada suda u Novom Sadu, policija uvela zaposlene u zgradu

RTV pre 21 minuta
Policijsko zadržavanje za Jovovića i Čeleketić: Uhapšeni zbog sprečavanja tužioca da uđe u sud u Novom Sadu

Policijsko zadržavanje za Jovovića i Čeleketić: Uhapšeni zbog sprečavanja tužioca da uđe u sud u Novom Sadu

Radio 021 pre 11 minuta