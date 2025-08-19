Određeno zadržavanje od 48 sati Radivoju Jovoviću

Pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću i aktivistkinji Isidori Čeleketić određeno je zadržavanje 48 sati nakon što su oboje privedeni tokom blokade Osnovnog Suda u Novom Sadu.

Jovoviću se na teret stavlja delo ometanje službenog lica pri obavljanju dužnosti kao i napad na službeno lice. Čeleketić se tereti za ometanje službenog lica pri obavljanju dužnosti. Građani su se u Novom Sadu okupili na poziv studenata u blokadi kako bi izvršili pritisak na pravosudne organe da puste, kako tvrde, političke zatvorenike. Pre nego što su Jovović i Čeleketić uhapšeni, u jednom trenutku pripadnici Interventne jedinice policije u punoj opremi za