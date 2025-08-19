Rektorski kolegijum traži istragu policijske brutalnosti, MUP ističe transparentnost i odgovornost

Naslovi.ai pre 17 minuta

Akademska zajednica zahteva hitnu istragu događaja od 15. avgusta, dok MUP navodi da neće tolerisati prekoračenja ovlašćenja.

Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu uputio je otvoreno pismo Vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, zahtevajući temeljnu istragu policijske brutalnosti koja se dogodila 15. avgusta u zgradi Vlade Srbije. Apeluje se na pravnu i moralnu obavezu utvrđivanja istine i pravde.

Rektor Vladan Đokić, u ime Proširenog rektorskog kolegijuma, ističe da su svedočenja studenata duboko potresla javnost i da se očekuje profesionalna i lična savest tužilaštva u postupanju. Naglašava se važnost transparentnosti i odgovornosti u ovom slučaju.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da MUP i policija ne kriju ništa u svom postupanju i da će svaka zloupotreba ili prekoračenje ovlašćenja biti detaljno ispitano. Takođe je naglasio da policija reaguje na neistine koje se pojavljuju tokom blokada i da neće tolerisati prekoračenja ovlašćenja.

Akademska zajednica izražava nezadovoljstvo i zabrinutost zbog saopštenja MUP-a, ističući da se ne sme prenebregnuti ozbiljnost optužbi i da je neophodno preduzeti zakonske radnje.