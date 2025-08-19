Vremenska prognoza Srbije: Promenljivo oblačno sa pljuskovima i toplim intervalima do četvrtka uz žuti meteo-alarm

Naslovi.ai pre 51 minuta

U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i mogućom grmljavinom, dok će od četvrtka biti toplije i sunčanije uz žuti meteo-alarm u većem delu zemlje.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim ujutru i pre podne, naročito na istoku i jugoistoku, gde se ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa mogućom grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih pravaca, a temperature će se kretati od 13 do 18 stepeni ujutru do 27 do 30 stepeni tokom dana. Beta Novi magazin Nedeljnik

Dugoročna prognoza najavljuje toplije vreme do četvrtka, sa maksimalnim temperaturama koje će u većini mesta dostići i preko 30 stepeni, a u četvrtak se očekuje najtopliji dan sa temperaturama do 38 stepeni na jugoistoku. Nakon toga, od petka sledi osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i padom temperature usled dolaska polarnog vrtloga. Nova Blic Telegraf

U većim gradovima poput Beograda i Novog Sada jutra će biti pretežno sunčana, dok se popodne očekuje promenljivo oblačno vreme. Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hroničnih bolesnika, ali se savetuje oprez osobama sa respiratornim i nervnim tegobama zbog mogućih meteoropatskih reakcija. Radio 021 Ozon

Sutra će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme sa slabim do umerenim promenljivim vetrom, a na snazi je žuti meteo-alarm zbog visokih temperatura koje će dostići do 33 stepena. RTS