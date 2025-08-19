Vremenska prognoza Srbije: Promenljivo oblačno sa pljuskovima i toplim intervalima do četvrtka uz žuti meteo-alarm

Naslovi.ai pre 51 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Promenljivo oblačno sa pljuskovima i toplim intervalima do četvrtka uz žuti meteo-alarm

U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i mogućom grmljavinom, dok će od četvrtka biti toplije i sunčanije uz žuti meteo-alarm u većem delu zemlje.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim ujutru i pre podne, naročito na istoku i jugoistoku, gde se ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa mogućom grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih pravaca, a temperature će se kretati od 13 do 18 stepeni ujutru do 27 do 30 stepeni tokom dana. Beta Novi magazin Nedeljnik

Dugoročna prognoza najavljuje toplije vreme do četvrtka, sa maksimalnim temperaturama koje će u većini mesta dostići i preko 30 stepeni, a u četvrtak se očekuje najtopliji dan sa temperaturama do 38 stepeni na jugoistoku. Nakon toga, od petka sledi osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i padom temperature usled dolaska polarnog vrtloga. Nova Blic Telegraf

U većim gradovima poput Beograda i Novog Sada jutra će biti pretežno sunčana, dok se popodne očekuje promenljivo oblačno vreme. Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hroničnih bolesnika, ali se savetuje oprez osobama sa respiratornim i nervnim tegobama zbog mogućih meteoropatskih reakcija. Radio 021 Ozon

Sutra će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme sa slabim do umerenim promenljivim vetrom, a na snazi je žuti meteo-alarm zbog visokih temperatura koje će dostići do 33 stepena. RTS

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 20. avgust 2025.

Vremenska prognoza 20. avgust 2025.

RTS pre 55 minuta
Iskoristite lepo vreme, uskoro kreću kiše i zahlađenje Od subote osvežavajuće hladnije vreme

Iskoristite lepo vreme, uskoro kreću kiše i zahlađenje Od subote osvežavajuće hladnije vreme

Dnevnik pre 6 sati
Letu je došao kraj i neće se vraćati! Rhmz objavio dugoročnu prognozu do kraja avgusta

Letu je došao kraj i neće se vraćati! Rhmz objavio dugoročnu prognozu do kraja avgusta

Alo pre 5 sati
Uživajte u toplom vremenu, od ovog dana kreće haos Grmljavinski pljuskovi, pad temperature i naoblačenje

Uživajte u toplom vremenu, od ovog dana kreće haos Grmljavinski pljuskovi, pad temperature i naoblačenje

Alo pre 6 sati
Od petka u Novom Sadu svežije

Od petka u Novom Sadu svežije

Radio 021 pre 7 sati
(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Blic pre 8 sati
(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

„Novo bunilo“: Zašto se vlast tek sada setila da pad nadstrešnice predstavi kao sabotažu i diverziju?

„Novo bunilo“: Zašto se vlast tek sada setila da pad nadstrešnice predstavi kao sabotažu i diverziju?

Danas pre 21 minuta
Vasiljević za RTS: Neophodna poptuna kooridinacija svih službi bezbednosti

Vasiljević za RTS: Neophodna poptuna kooridinacija svih službi bezbednosti

Danas pre 16 minuta
Počeo protest u Bečeju

Počeo protest u Bečeju

Danas pre 11 minuta
Da li znate koja država ima najdužu obalu na svetu?

Da li znate koja država ima najdužu obalu na svetu?

Danas pre 16 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 65. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 65. kolu?

Danas pre 6 minuta