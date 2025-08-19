Vremenska prognoza Srbije: Toplo i pretežno sunčano do četvrtka uz žuti meteo-alarm i osveženje od petka

Naslovi.ai pre 44 minuta

U Srbiji se očekuje toplo i pretežno sunčano vreme do četvrtka sa najvišim temperaturama do 38 stepeni, a od petka osveženje sa pljuskovima i grmljavinom.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim ujutru i pre podne, naročito na istoku i jugoistoku, gde se ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa mogućom grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih pravaca, a temperature će se kretati od 13 do 18 stepeni ujutru do 27 do 30 stepeni tokom dana. Beta Novi magazin Nedeljnik

Dugoročna prognoza najavljuje toplije vreme do četvrtka, sa maksimalnim temperaturama koje će u većini mesta dostići i preko 30 stepeni, a u četvrtak se očekuje najtopliji dan sa temperaturama do 38 stepeni na jugoistoku. Nakon toga, od petka sledi osveženje sa pljuskovima, grmljavinom i padom temperature usled dolaska polarnog vrtloga. Nova Blic Telegraf Telegraf

U većim gradovima poput Beograda i Novog Sada jutra će biti pretežno sunčana, dok se popodne očekuje promenljivo oblačno vreme. Biometeorološke prilike su povoljne za većinu hroničnih bolesnika, ali se savetuje oprez osobama sa respiratornim i nervnim tegobama zbog mogućih meteoropatskih reakcija. Radio 021 Ozon

Sutra će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme sa slabim do umerenim promenljivim vetrom, a na snazi je žuti meteo-alarm zbog visokih temperatura koje će dostići do 33 stepena. RTS

U Novom Sadu se u sredu očekuje toplo i sunčano vreme sa minimalnom temperaturom od 14 i maksimalnom do 32 stepena, uz slab do umeren promenljiv vetar. Radio 021

U Beogradu će u sredu biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 11 do 33 stepena, a takvo vreme zadržaće se do petka kada se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i grmljavinom. Vesti online

U sredu se očekuje pravo letnje vreme bez vrućina, dok će u četvrtak zbog priliva vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike biti najtopliji dan u sedmici sa temperaturama od 32 do 38 stepeni, u Beogradu do 33 stepena. Telegraf

U četvrtak će u Vojvodini biti malo i umereno oblačno, a kasnije popodne i uveče na severu pokrajine ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. U petak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature. Mondo