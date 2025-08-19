FT: Ukrajina spremna da kupi američko oružje vredno 100 milijardi dolara u zamenu za bezbednosne garancije

U zamenu za američke bezbednosne garancije, Ukrajina je spremna da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara, uz finansiranje iz evropskih zemalja, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na dokument u koji je redakcija imala uvid.

U dokumentu se ne navodi koje oružje je Kijev spreman da kupi, ali se podseća da su ukrajinske vlasti ranije izrazile želju da kupe najmanje 10 američkih sistema protivvazdušne odbrane „Patriot“, kao i druge rakete i opremu. Prema pisanju lista, Kijev je, takođe, spreman da sa američkim kompanijama zaključi ugovor vredan 50 milijardi dolara o zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letelica. Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, dokument, čiji sadržaj ranije nije objavljen,