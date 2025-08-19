FT: Ukrajina spremna da kupi američko oružje vredno 100 milijardi dolara u zamenu za bezbednosne garancije

NIN pre 38 minuta  |  FoNet
FT: Ukrajina spremna da kupi američko oružje vredno 100 milijardi dolara u zamenu za bezbednosne garancije

U zamenu za američke bezbednosne garancije, Ukrajina je spremna da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara, uz finansiranje iz evropskih zemalja, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na dokument u koji je redakcija imala uvid.

U dokumentu se ne navodi koje oružje je Kijev spreman da kupi, ali se podseća da su ukrajinske vlasti ranije izrazile želju da kupe najmanje 10 američkih sistema protivvazdušne odbrane „Patriot“, kao i druge rakete i opremu. Prema pisanju lista, Kijev je, takođe, spreman da sa američkim kompanijama zaključi ugovor vredan 50 milijardi dolara o zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letelica. Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, dokument, čiji sadržaj ranije nije objavljen,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog; Kijev kupuje američko…

UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog; Kijev kupuje američko oružje vredno 90 milijardi dolara u zamenu za garancije

RTV pre 3 minuta
Tramp nakon sastanka u Vašingtonu: „U toku priprema susreta Putina i Zelenskog“

Tramp nakon sastanka u Vašingtonu: „U toku priprema susreta Putina i Zelenskog“

Nedeljnik pre 32 minuta
Uživo "bomba" iz bele kuće, počele pripreme za sastanak veka! Putin i Zelenski uskoro za istim stolom, Tramp je obećao ovo…

Uživo "bomba" iz bele kuće, počele pripreme za sastanak veka! Putin i Zelenski uskoro za istim stolom, Tramp je obećao ovo: "Za 10 dana sve može da bude gotovo" (foto, video)

Blic pre 38 minuta
Ovo su 4 opcije bezbednosnih garancija Ukrajini! Analiza bezbednosnog stručnjaka BBC, od prve će biti loše i Rusima, ali i…

Ovo su 4 opcije bezbednosnih garancija Ukrajini! Analiza bezbednosnog stručnjaka BBC, od prve će biti loše i Rusima, ali i predsedniku Amerike (foto)

Kurir pre 12 minuta
Sastanak Trampa i Zelenskog: Pet zaključaka o razgovorima u Vašingtonu

Sastanak Trampa i Zelenskog: Pet zaključaka o razgovorima u Vašingtonu

Radio 021 pre 38 minuta
Tramp razgovarao s Putinom telefonom: „Počele su pripreme za sastanak sa Zelenskim“

Tramp razgovarao s Putinom telefonom: „Počele su pripreme za sastanak sa Zelenskim“

Danas pre 23 minuta
Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog

Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog

RTS pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaFajnenšel tajmsKijevDolarOruzje

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 13 žrtava u poplavama na severu Kine, broj nestalih raste

Najmanje 13 žrtava u poplavama na severu Kine, broj nestalih raste

RTV pre 38 minuta
Hamas ublažio stavove u najnovijem predlogu za prekid vatre i oslobađanje talaca

Hamas ublažio stavove u najnovijem predlogu za prekid vatre i oslobađanje talaca

Blic pre 37 minuta
"Ja sam za Ženevu": Makron predložio Švajcarsku kao lokaciju za sastanak Putina i Zelenskog

"Ja sam za Ženevu": Makron predložio Švajcarsku kao lokaciju za sastanak Putina i Zelenskog

Blic pre 12 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog; Kijev kupuje američko…

UKRAJINSKA KRIZA: Ishod razgovora u Beloj kući – Tramp najavio direktan sastanak Putina i Zelenskog; Kijev kupuje američko oružje vredno 90 milijardi dolara u zamenu za garancije

RTV pre 3 minuta
Ukratko iz sveta - Hamas prihvatio predlog o prekidu vatre

Ukratko iz sveta - Hamas prihvatio predlog o prekidu vatre

Bloomberg Adria pre 38 minuta