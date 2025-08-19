Skupovi podrške studentkinji FPN-a, protestna okupljanja ispred prostorija SNS u više gradova

Nastavljaju se protesti i blokade širom Srbije. Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i građani još jednom su blokirali ulaz u zgradu suda i tužilaštva u tom gradu, zahtevajući hitno puštanje na slobodu svih uhapšenih na protestima, protiv kojih su podnete teške krivične i prekršajne prijave. U Beogradu je tokom dana održan protest "Sve smo mi Nikolina", u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić. Kasnije su skupovi