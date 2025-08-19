Aleksić (NPS): Dačić treba da se stidi svoje izjave o Nikolini Sinđelić

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Aleksić (NPS): Dačić treba da se stidi svoje izjave o Nikolini Sinđelić
Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić danas je izjavio da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić "treba da se stidi" svoje izjave kojom je optužio studentkinju Nikolinu Sinđelić da laže. „Gospodine Dačiću, postoje svedoci, uključujući i italijanskog državljanina koga su takođe kidnapovali na ulici i uveli u garažu Vlade Srbije koji su videli kako komandant JZO Nikolinu Sinđelić hvata za kosu i kako je udara u glavu i koji su čuli kada joj je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ilić: Neka MUP objavi snimak na kom se vidi policijsko postupanje prema Nikolini i ostalim uhapšenima

Ilić: Neka MUP objavi snimak na kom se vidi policijsko postupanje prema Nikolini i ostalim uhapšenima

N1 Info pre 1 sat
Miroslav Aleksić Dačiću: Sram te bilo, da je tvoja ćerka bila na mestu Nikoline da li bi rekao da laže?

Miroslav Aleksić Dačiću: Sram te bilo, da je tvoja ćerka bila na mestu Nikoline da li bi rekao da laže?

Glas Šumadije pre 1 sat
Ilić: Neka MUP objavi snimak na kom se vidi policijsko postupanje prema Nikolini i ostalim uhapšenima

Ilić: Neka MUP objavi snimak na kom se vidi policijsko postupanje prema Nikolini i ostalim uhapšenima

Novi magazin pre 40 minuta
Završen Savet za nacionalnu bezbednost, bez izjava za medije

Završen Savet za nacionalnu bezbednost, bez izjava za medije

Danas pre 2 sata
Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije sve će do tančina biti ispitano

Dačić: Ništa ne krijemo, ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije sve će do tančina biti ispitano

RTS pre 1 sat
Vučić se oglasio na Instagramu: “Pobedićemo ovo zlo”

Vučić se oglasio na Instagramu: “Pobedićemo ovo zlo”

Serbian News Media pre 3 sata
Vučić se oglasio kratkom porukom

Vučić se oglasio kratkom porukom

Pravda pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaMiroslav Aleksić

Politika, najnovije vesti »

"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

Blic pre 1 minut
Aleksić: Dačić treba da se stidi zbog svojih izjava

Aleksić: Dačić treba da se stidi zbog svojih izjava

Danas pre 1 sat
Desilo se čudo, Vučić se nije obratio javnosti: Podizanje tenzija ili kontrola štete?

Desilo se čudo, Vučić se nije obratio javnosti: Podizanje tenzija ili kontrola štete?

Danas pre 2 sata
Pokrajinski poslanik SSP-a Maji Gojković: „Pretvorili ste vašom bahatošću ovu državu u Divlji zapad 21. veka“

Pokrajinski poslanik SSP-a Maji Gojković: „Pretvorili ste vašom bahatošću ovu državu u Divlji zapad 21. veka“

Danas pre 1 sat
Vasiljević: Neophodna potpuna kooridinacija svih službi bezbednosti i svih drugih državnih organa

Vasiljević: Neophodna potpuna kooridinacija svih službi bezbednosti i svih drugih državnih organa

RTV pre 16 minuta