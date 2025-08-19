Pritisci na direktore da nastavnici koji učestvuju u protestima ne dobiju nove ugovore

Nova pre 15 minuta  |  Autor: Beta
Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije saopštio je jutros da "postoje indicije" da su direktori škola pod pritiskom vlasti da ne zaključe nove ugovore s nastavnicima koji učestvuju u građanskim protestima i da ih zamene "nestručnim, ali zaslužnim braniteljima lika i dela Aleksandra Vučića".

Sindikat je tim povodom uputio direktorima škola dopis kojim ih upozorava da su po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uputstvima Ministarstva prosvete u obavezi da angažuju stručna lica za rad u nastavi. „S obzirom na to da se već nekoliko godina ne raspisuju konkursi za prijem nastavnika na neodređeno vreme, ustaljena praksa po školama je zaključivanje jednogodišnjih ugovora o radu koji ističu formalnim završetkom školske godine 31. avgusta“,
