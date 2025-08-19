FT: Kijev kupuje američko oružje vredno 100 milijardi dolara u zamenu za garancije

Politika pre 1 sat
Ukrajina će obećati da će da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara, koje će finansirati Evropa, kao deo sporazuma o dobijanju garancija od Sjedinjenih Američkih Država za svoju bezbednost nakon postizanja mirovnog sporazuma sa Rusijom, objavio je „Fajnenšel tajms”, pozivajući se na dokument u koji je imao uvid.

List je naveo da bi, prema predlozima, Ukrajina i SAD takođe postigle sporazum vredan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova sa ukrajinskim kompanijama. Kijev je podelio predloge za nove bezbednosne sporazume sa SAD na spisku tema za razgovor sa evropskim saveznicima uoči sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, rekla su četiri dobro obaveštena izvora. U dokumentu se ne navodi koje oružje Ukrajina traži da nabavi kao deo sporazuma, ali
