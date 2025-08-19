Park iz doba Đuke

Tek kada Ćacilenda ne bude bilo, znaćemo da su neka istraživanja, koja toliko voli i kune se u njih, Vučiću pokazala da opasnosti više nema i da može da odahne. A onda će, valjda, da prione na onaj udžbenik, jer su se širom sveta ispred knjižara već formirali redovi

Ćacilend je još uvek tu, hvala na pitanju. Preživeo je čak i renoviranje Trga Nikole Pašića, platoa ispred Skupštine Srbije i okolnih ulica. Samo su tokom renoviranja podigli šatore (ko je rekao štakore, pobogu?!) i nakon toga ih vratili nazad. Nema ih, doduše, baš kao u starim dobrim vremenima, pre par meseci, ali i dalje su tu u dovoljnom broju za… pa za nešto. Niko i dalje ne zna čemu služe. Studenata koji „žele da uče“ nema odavno, naročito otkad smo tokom