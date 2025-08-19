Kineske EV kompanije prvi put više ulažu u inostranstvu nego kod kuće

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
Kineske EV kompanije prvi put više ulažu u inostranstvu nego kod kuće

PEKING - Kompanije iz kineskog sektora električnih vozila (EV) su prošle godine prvi put uložile više kapitala u inostranstvu nego na domaćem tržištu, pokazuje danas objavljeni izveštaj njujorške Rodijum grupe.

Prema izveštaju, ukupna vrednost stranih ulaganja dostigla je oko 16 milijardi dolara, uglavnom u fabrike za proizvodnju baterija, dok je u Kini investirano nešto manje - oko 15 milijardi dolara. Istraživači ocenjuju da ove brojske predstavljaju "istorijski zaokret", pošto je ranijih godina oko 80 odsto investicija firmi bilo usmereno u Kinu, prenosi Blumberg. Glavni razlozi ovog trenda su zasićenje domaćeg tržišta u i žestoka cenovna konkurencija u Kini, želja
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

RTV pre 3 sata
Kripto edukacija na srpskom - zaostajemo li za svetom?

Kripto edukacija na srpskom - zaostajemo li za svetom?

Radio 021 pre 1 dan
Ako danas idete u menjačnicu bitno je da znate ovo

Ako danas idete u menjačnicu bitno je da znate ovo

Telegraf pre 1 dan
Zvučalo je kao siguran dobitak, završilo gubitkom 400.000 dolara: Čuvena platforma opljačkala naivne BOGATAŠE!

Zvučalo je kao siguran dobitak, završilo gubitkom 400.000 dolara: Čuvena platforma opljačkala naivne BOGATAŠE!

Telegraf pre 1 dan
Prijave za She’s Next Hackathon, 10.000 dolara pobednici

Prijave za She’s Next Hackathon, 10.000 dolara pobednici

Biznis u regionu pre 7 sati
Fajdetić: Spajanje Zagrebačke burze s regionalnima pobudit će interes investitora

Fajdetić: Spajanje Zagrebačke burze s regionalnima pobudit će interes investitora

SEEbiz pre 8 sati
Zvučalo kao san i siguran dobitak: Na ovoj platformi su ljudi izgubili 400.000 evra

Zvučalo kao san i siguran dobitak: Na ovoj platformi su ljudi izgubili 400.000 evra

Alo pre 8 sati

Ključne reči

PekingKinatržište kapitalaDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Kineske EV kompanije prvi put više ulažu u inostranstvu nego kod kuće

Kineske EV kompanije prvi put više ulažu u inostranstvu nego kod kuće

RTV pre 26 minuta
Kako da izračunate kolika će vam biti penzija? Ovo je detaljan vodič

Kako da izračunate kolika će vam biti penzija? Ovo je detaljan vodič

Blic pre 56 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

RTV pre 3 sata
Kanadske stjuardese neće da prekinu štrajk

Kanadske stjuardese neće da prekinu štrajk

Politika pre 4 sati
Kako je realnost iz prodavnica demantovala politički performans predsednika Vučića?

Kako je realnost iz prodavnica demantovala politički performans predsednika Vučića?

Danas pre 9 sati