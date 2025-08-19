Kineske EV kompanije prvi put više ulažu u inostranstvu nego kod kuće

PEKING - Kompanije iz kineskog sektora električnih vozila (EV) su prošle godine prvi put uložile više kapitala u inostranstvu nego na domaćem tržištu, pokazuje danas objavljeni izveštaj njujorške Rodijum grupe.

Prema izveštaju, ukupna vrednost stranih ulaganja dostigla je oko 16 milijardi dolara, uglavnom u fabrike za proizvodnju baterija, dok je u Kini investirano nešto manje - oko 15 milijardi dolara. Istraživači ocenjuju da ove brojske predstavljaju "istorijski zaokret", pošto je ranijih godina oko 80 odsto investicija firmi bilo usmereno u Kinu, prenosi Blumberg. Glavni razlozi ovog trenda su zasićenje domaćeg tržišta u i žestoka cenovna konkurencija u Kini, želja