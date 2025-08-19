Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1731 dinar, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto, Indikativni kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 100,2937 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,7 odsto, a od početka godine za 12,1 odsto.
