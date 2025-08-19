NOVI SAD - Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih praznika u godini. U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se menja – vrućine polako popuštaju, noći postaju hladnije, reka je sve hladnija, a lišće počinje da žuti i opada.

Prema predanju, na gori Tavor, Isus Hristos se pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunce, pokazujući svoju božansku prirodu. Upravo po tom događaju praznik je i dobio ime. U narodu postoji stara izreka "Preobraženje je – preobražava se i gora i voda“. Smatralo se da je to poslednji dan za kupanje u rekama. Žene su verovale da će im se želja ispuniti ako na ruku vežu crveni ili beli konac i nose ga sve dok se sam ne pokida. Kaže se da se na ovaj dan ne sme