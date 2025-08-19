Zvezda udarila u "kiparski zid", Pafos slavio na "Marakani", Liga šampiona se rešava u Limasolu

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na svom terenu od Pafosa sa 1:2, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Strelci za goste sa Kipra bili su Žoao Korea u prvom i Pepe u 52. minutu iz penala, a gol za Zvezdu je dao rezervista Bruno Duarte u 58. minutu. Pafos je u Beogradu pokazao koliko je opasan i neugodan protivnik, predstavio je srpskoj publici sve ono što se o njemu pisalo ovih dana u superlativu i jasno je da će crveno-beli imati jako težak zadatak da ovaj zaostatak nadoknade za sedam dana u Limasolu i po treći put zaredom se plasiraju u elitno takmičenje. Zvezdi je