Dejan Tomašević novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

Sportske.net pre 37 minuta  |  Sportske.net
Dejan Tomašević novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

Nekadašnji srpski košarkaš Dejan Tomašević izabran je danas u Beogradu za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije (OKS).

Tomašević je bio jedini kandidat za predsednika na Izbornoj skupštini OKS i izabran je jednoglasno, preneo je danas Sport klub. On će na toj funkciji zameniti Božidara Maljkovića koji je na čelu OKS bio od 2017. godine. Dejan Tomašević je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatne medalje na svetskim prvenstvima 1998. i 2002. godine, i evropskim prvenstvima 1995, 1997. i 2001. godine, kao i srebro na Olimpijskim igrama 1996. godine.
