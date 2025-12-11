Đoković ne može u Olimpijski komitet Srbije, ali može generalni direktor omiljenih Vučićevih graditelja

Nakon što je na Skupštini izabran novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije počelo se sa biranjem članovima Izvršnog odbora.

Dejan Tomašević je dobio jednoglasnu podršku svih 59 delegata na Skupštini, a nijedan nije glasao protiv njega. Generalni sekretar na predlog Tomaševića postao je Damir Štajner, a onda se prešlo na biranje članova Izvršnog odbora. Od 15 predloženih kandidata njih 10 se našlo na kraju na tom mestu. Jedan od onih koji nije izabran bio je predsednik Teniskog saveza Srbije Goran Đoković. Očigledno za to prezime nema mesta na tom mestu… U sledećem mandatu članovi