Kremlj: Tramp pozvao Putina telefonom

Telefonski razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa održan je pre pola sata, saopštio je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.

Ušakov je istakao da je razgovor dvojice predsednika bio otvoren i konstruktivan. On je dodao da su Putin i Tramp podržali nastavak direktnih pregovora između delegacija Rusije i Ukrajine. „Razgovor je trajao oko 40 minuta“, dodao je diplomata. U Vašingtonu je u ponedeljak održan sastanak američkog predsednika Donalda Trampa sa evropskim liderima, generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i Vladimirom Zelenskim. Tramp je tokom pregovora više puta ponovio da će
