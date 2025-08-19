Mediji: Ukrajina se obavezuje da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara

Ukrajina će se obavezati da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara koje će finansirati Evropa, piše „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na dokument u koji je imao uvid.

„Prema dokumentu... Ukrajina će se obavezati da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara, koje će finansirati Evropa, u pokušaju da dobije bezbednosne garancije Sjedinjenih Američkih Država nakon mirovnog sporazuma sa Rusijom“, piše portal. U članku se dodaje i da bi Ukrajina i Sjedinjene Američke Države mogle da potpišu ugovor vredan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova sa ukrajinskim kompanijama. Američki predsednik Donald Tramp u