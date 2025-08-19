Prenos, Crvena Zvezda - Pafos: Šta se ovo dešava?! Kakva "ludnica" na Marakani!

Crvena zvezda i Pafos igraju prvu utakmicu plej-ofa za plasman u UEFA Ligu šampiona, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

90' - Sedmorica Zvezdinih igrača su čekala u šesnaestercu centaršut Milsona, Katai je probao glavom da poravna rezultat, nije bio precizan. 90' - Korner za Pafos ... posle kog je Zvezda krenula u kontru, ali je Ivanić zaustavljen na centru. Igraće se još šest minuta. 90' - Auh! Brani Matues šut Oršića sa 15 metara, umalo da bude 1:3! 89' - Posle duže vremena - dug napad gostiju, sa sedmoricom su igrača