Večernje novosti pre 24 minuta
Prenos, Crvena Zvezda - Pafos: Šta se ovo dešava?! Kakva "ludnica" na Marakani!

Crvena zvezda i Pafos igraju prvu utakmicu plej-ofa za plasman u UEFA Ligu šampiona, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: Ata images Foto: FOTO: FK Crvena zvezda POGLEDAJ GALERIJU 90' - Sedmorica Zvezdinih igrača su čekala u šesnaestercu centaršut Milsona, Katai je probao glavom da poravna rezultat, nije bio precizan. 90' - Korner za Pafos ... posle kog je Zvezda krenula u kontru, ali je Ivanić zaustavljen na centru. Igraće se još šest minuta. 90' - Auh! Brani Matues šut Oršića sa 15 metara, umalo da bude 1:3! 89' - Posle duže vremena - dug napad gostiju, sa sedmoricom su igrača
uživo Crvena zvezda - Pafos 1:2: Nema drugog penala za Zvazdu

Euronews pre 24 minuta
Hot sport pre 49 minuta
Hot sport pre 50 minuta
Hot sport pre 50 minuta
Hot sport pre 50 minuta
Sportski žurnal pre 40 minuta
Nova pre 2 sata
Danas pre 15 minuta
Danas pre 25 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 4 sati