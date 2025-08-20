Skupovi podrške studentkinji Nikolini u Srbiji, demolirane još jedne prostorije vladajuće stranke

BBC News pre 1 sat

REUTERS/Djordje Kojadinovic Još jedna burna noć u Beogradu - policija na ulicama posle sukoba sa antivladinim demonstrantima koji su prethodno demolirali prostorije vladajuće stranke

Posle još jedne burne protestne noći širom Srbije, antivladini demonstranti su 19. avgusta ponovo izašli na ulice Beograda, a najviši državni zvaničnici su se okupili na sastanku.

Veče posle novih nereda i razbijanja prostorija vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u centru Beograda, organizovan je protest „Sve smo mi Nikolina" u znak podrške studentkinji Nikolini Sinđelić, koja tvrdi da joj je policijski oficir Marko Kričak pretio silovanjem i da je doživela nasilje u policijskom pritvoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je te tvrdnje negiralo.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da „nije bilo vezivanja, vređanja, niti bilo kakvog maltretiranja".

„Mi ništa ne krijemo, ako ima zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja, služba unutrašnje kontrole postoji zbog toga", izjavio je Dačić na konferenciji za medije 19. avgusta.

Protesti u znak podrške studentkinji su, pored Beograda, održani u utorak uveče i u Čačku i NIšu.

Okupljeni su tražili i smenu Krička, komandanta policijske Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Istovremeno je u Palati Srbija organizovana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj se raspravljalo o bezbednosnoj situaciji u zemlji i dešavanjima na Kosovu, i Bosni i Hercegovini, izvestila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Na sednici su učestvovali i najviši policijski i vojni oficiri, kao i glavna tužiteljka Zagorka Dolovac.

Nisu saopšteni detalji sa sednice.

FONET Sednici Saveta za nacionalnu bezbednost prisustvovali su najviši državni zvaničnici, a predsedavao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije

Fonet Glavna republička tužiteljka Zagorka Dolovac na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost

Šta se desilo u Beogradu 18. avgusta uveče?

Bilo je više antivladinih protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije 18. avgusta uveče, a incidenti su zabeleženi u glavnom gradu.

Antivladini demonstranti su demolirali prostorije SNS u Cvijićevoj ulici u Beogradu, a potom je policija intervenisala, rasteravši okupljene suzavcem.

Troje ljudi je uhapšeno zbog sumnje da su učestvovali u razbijanju prostorija SNS, prenosi RTS.

Posle incidenta, oštećene stranačke prostorije posetio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, koji tvrdi da demonstranti napadaju sedišta SNS-a jer su „nemoćni".

„Nemaju ideje, nemaju program, samo pale i ruše.

„Nastavićemo da se borimo za Srbiju i našu stranku", poručio je Vučić ispred razbijenih prostorija SNS.

Pogledajte video nereda u Beogradu 18. avgusta uveče

Skup podrške studentkinji Nikolini

Uporedo sa višemesečnim antivladinim protestima i sve češćim incidentima i sukobima, poslednjih dana govori se i o osvetničkoj pornografiji - nasilju nad, najčešće ženama, u onlajn svetu.

Studenti koji već mesecima blokiraju fakultete objavili su da se na društvenim mrežama dele intimne fotografije studentkinje Nikoline Sinđelić, dva dana pošto je optužila jednog policijskog načelnika za nasilje.

Optužbe za nasilje je Ministarstvo unutrašnjih poslova ubrzo demantovalo.

Uz Nikolininu saglasnost, objavljeno je da je ona u trenutku nastanka tih fotografija bila „maloletna."

Na poziv studenata koji su u blokadi, 19. avgusta je organizovan protest u Beogradu pod sloganom „Nikolina svi smo, uplašeni nismo".

Skup je održan na Mostarskoj petlji, jednom od glavnih saobraćajnih čvorišta u glavnom gradu Srbije, a okupljeni su potom organizovali protestnu šetnju do zgrade Vlade Srbije.

U utorak uveče demonstranti su s eokupili u nekoliko gradova u Srbiji da bi pružili podršku studentkinji Nikolini Sinđelić.

Zbog toga su u Čačku govore na protestu držale žene, javlja N1.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić obratio se, u ime Proširenog rektorskog kolegijuma, Vrhovnom javnom tužilaštvu Srbije, zahtevajući da reaguje povodom policijske brutalnosti.

Članovi Proširenog rektorskog kolegijuma duboko potreseni svedočenjima studenata o policijskoj brutalnosti u zgradi Vlade, 15. avgusta, navodi Đokić u saopštenju.

Među tim studentima je bila i Nikolina Sinđelić.

Navode o policijskom nasilju odbacio je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Povodom pisma rektora, rekao je da je studentkinja zajedno sa pet ljudi 14. avgusta uveče učestvovala u „nezakonitoj blokadi saobraćaja i pozivala na napad na policiju, bakljama gađala pripadnike policije" i da je imala kod sebe baklju.

„Oko 1.30 dovedena je u (policijsku stanicu) Stari grad, i tužilac se izjasnio da ima elemenata za prekršajni postupak i u tri sata je puštena iz stanice.

„Nije bilo vezivanja, vređanja, niti bilo kakvog maltretiranja", rekao je Dačić.

Pozvao je sve na smirivanje situacije.

BBC/Tijana Dušej Ristev Demonstranti na skupu podrške studentkinji Nikolini Sinđelić

Antivladini protesti traju više od devet meseci, a okidač je bio pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu kada je nastradalo 16 ljudi.

Studenti su stali na čelo protesta i blokiranjem fakulteta tražili ispunjenje zahteva, među kojima je krivična odgovornost za smrt 16 ljudi i raspisivanje izbora.

Poslednji nasilni talas protesta počeo je 10. avgusta u Vrbasu, gradu na severu Srbije.

Zbog incidenata koji su tada izazvali maskirani ljudi, dva dana kasnije organizovani su protesti u tom gradu, ali i Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu.

Sukobile su pristalice vladajuće SNS, njihovi protivnici i policija.

Ljudi koji se protive režimu Aleksandra Vučića prethodnih dana iskaljuju bes na prostorijama SNS, koje povremeno čuvaju pristalice vladajuće stranke, nezadovoljni višegodišnjom politikom vlasti.

Između ostalog, nezadovoljni su i što ni posle skoro deset meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024., kada je poginulo 16 ljudi, a teško povređena devojka se još oporavlja, i dalje nema optužnice protiv odgovornih.

BBC/Jakov Ponjavić Protest kod Vukovog spomenika u centru Beograda 18. avgusta

BBC/Milica Jeremić Protest u Zemunu 18. avgusta

