Dačić tvrdi da je na protestima zbog blokada u 49 mesta u Srbiji bilo 33 hiljade ljudi

Beta pre 27 minuta

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je večeras da je na skupu "građana koji se protive blokadama" u 49 mesta u Srbiji bilo 33.000 ljudi.

Dodao je da je naviše okupljenih bilo u Pančevu 4.650 ljudi, da je sve proteklo mirno i bez incidenata i da nije bilo povređenih.

"Odavno nije bilo dana u kojima je bilo većih okupljanja na teritoriji Srbije", kazao je Dačić na konferenciji za novinare.

On je rekao da je organizator okupljanja (provladina organizacija) Centar za društvenu stabilnost, najavio za subotu nova okupljanja protiv blokada u Srbiji. Provladini mediji prenose da će u subotu "skupovi protiv blokada" biti organizovani u 80 gradova i opština.

(Beta, 20.08.2025)