Počelo okupljanje pristalica SNS u nekoliko gradova Srbije

Beta pre 13 minuta

Pristalice Srpske napredne stranke (SNS) okupile su se večeras u Pančevu, Loznici, Vranju i Leskovcu.

Okupljeni nose transparente "Hoću moju Srbiju nazad", "Ne damo Srbiju" i "Hoću mir", prenela je televizija Prva.

Pristalice SNS okupile su se ispred zgrade Opštine u Pančevu, dok je u Loznici skup organizovan ispred Centra za kulturu "Vuk Karadžić" a najavljeno je da će pristalice te stranke prošetati ulicama tog grada.

Skup u Vranju organizovan je na raskrsnici kod zgrade Javnog preduzeća "Srbijašume", nakon čega će pristalice krenuti do opštine i skupštine grada.

Pristalice SNS-a okupile su se i ispred gradskog odbora te stranke u Leskovcu gde je prisutan i gradonačelnik Goran Cvetanović.

(Beta, 20.08.2025)

Povezane vesti »

Skupovi građana protiv blokada: Želimo normalan život

Skupovi građana protiv blokada: Želimo normalan život

RTV pre 8 minuta
SNS ipak blokirao ulice Leskovca iako nose transparent “Građani Leskovca protiv blokada”

SNS ipak blokirao ulice Leskovca iako nose transparent “Građani Leskovca protiv blokada”

Jugmedia pre 12 minuta
Vučević u Pančevu na „skupu protiv blokada“, okupljanja pristalica SNS u još 3 grada

Vučević u Pančevu na „skupu protiv blokada“, okupljanja pristalica SNS u još 3 grada

Nedeljnik pre 3 minuta
Okupljanje građana koji se protive blokadama

Okupljanje građana koji se protive blokadama

RTS pre 8 minuta
Incidenti tokom šetnje pristalica SNS-a u Leskovcu: maltretirana žena zbog uzvika „Pumpaj!“ – VIDEO

Incidenti tokom šetnje pristalica SNS-a u Leskovcu: maltretirana žena zbog uzvika „Pumpaj!“ – VIDEO

Rešetka pre 8 minuta
FOTO Studenti "preuzeli" heštegove SNS: Uz njih snimci policijske brutalnosti i primeri korupcije

FOTO Studenti "preuzeli" heštegove SNS: Uz njih snimci policijske brutalnosti i primeri korupcije

Radio 021 pre 1 sat
U Leskovcu počeo skup naprednjaka – transparenti, srpske zastave i poruke podrške Vučiću

U Leskovcu počeo skup naprednjaka – transparenti, srpske zastave i poruke podrške Vučiću

Jugmedia pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacVranjePančevoSrpska napredna strankaSNSVuk KaradžićLoznica

Politika, najnovije vesti »

Počelo okupljanje pristalica SNS u nekoliko gradova Srbije

Počelo okupljanje pristalica SNS u nekoliko gradova Srbije

Danas pre 3 minuta
„Jedino rešenje za prekid haosa u zemlji je da vlast odstupi“: Dr Dragan Milić pozvao građane da ne nasedaju na kontramitinge…

„Jedino rešenje za prekid haosa u zemlji je da vlast odstupi“: Dr Dragan Milić pozvao građane da ne nasedaju na kontramitinge i druge provokacije

Danas pre 1 sat
„Mogu slobodno da dođu, ali bolje da im se ohrabri šef“: Dušan Janjić za Danas o non-pejperu i šansi da bude priveden

„Mogu slobodno da dođu, ali bolje da im se ohrabri šef“: Dušan Janjić za Danas o non-pejperu i šansi da bude priveden

Danas pre 23 minuta
Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

N1 Info pre 18 minuta
Novi ambasador EU u Srbiji: Osuđujemo nasilje, pozivamo na hitnu deeskalaciju i istragu prekomerne upotrebe sile

Novi ambasador EU u Srbiji: Osuđujemo nasilje, pozivamo na hitnu deeskalaciju i istragu prekomerne upotrebe sile

N1 Info pre 17 minuta