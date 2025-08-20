Počelo okupljanje pristalica SNS u nekoliko gradova Srbije

Beta pre 13 minuta

Pristalice Srpske napredne stranke (SNS) okupile su se večeras u Pančevu, Loznici, Vranju i Leskovcu.

Okupljeni nose transparente "Hoću moju Srbiju nazad", "Ne damo Srbiju" i "Hoću mir", prenela je televizija Prva.

Pristalice SNS okupile su se ispred zgrade Opštine u Pančevu, dok je u Loznici skup organizovan ispred Centra za kulturu "Vuk Karadžić" a najavljeno je da će pristalice te stranke prošetati ulicama tog grada.

Skup u Vranju organizovan je na raskrsnici kod zgrade Javnog preduzeća "Srbijašume", nakon čega će pristalice krenuti do opštine i skupštine grada.

Pristalice SNS-a okupile su se i ispred gradskog odbora te stranke u Leskovcu gde je prisutan i gradonačelnik Goran Cvetanović.

(Beta, 20.08.2025)