Američke carine na uvoz čelika i aluminijuma proširene na stotine novih proizvoda

SAD su u ponedeljak proširile listu proizvoda koji podležu 50% carinama na aluminijum i čelik na 407 kategorija proizvoda koje sadrže ova dva materijala.

Tu spadaju vetroturbine i njihovi delovi, kranovi, teška mašina, železnički vagoni i nameštaj. Prema saopštenju Ministarstva trgovine SAD, lista takođe uključuje motocikle i mopede, okvire za vrata i prozore, kompresore i pumpe, kao i sportsku opremu, javile su strane novinske agencije. Za razliku od carina na uvoz čelika i aluminijuma, koje se generalno primenjuju na celu industriju, kategorije proizvoda na listi biće podložne tarifama na osnovu udela čelika i