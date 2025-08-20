Mark Rute potvrdio: Evo gde će biti održan NATO samit sledeće godine

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute objavio je da će samit tog saveza biti održan 7. i 8. jula naredne godine u Ankari, glavnom gradu Turske.

- Želim da zahvalim Turskoj na domaćinstvu ovog važnog sastanka. Turska je snažan saveznik NATO-a više od 70 godina i daje neprocenjiv doprinos našoj zajedničkoj bezbednosti - objavio je Rute na veb stranici Alijanse. On je dodao da će lideri na sledećem sastanku nastaviti da jačaju Severnoatlantski savez i da će on biti još jači, pravedniji, vojno sposobniji i spremniji da odgovori na ključne izazove za zajedničku bezbednost članica. Ovo je drugi put da će Turska
