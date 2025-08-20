Oko donbasa se lome koplja! "Predmet Putinove želje i srž rata u Ukrajini": Zašto je toliko važan i Rusiji i Ukrajini

Istočni region Ukrajine u srcu je pregovora o okončanju najvećeg rata u Evropi od Drugog svetskog. Predsednik Rusije Vladimir Putin želi čitav Donbas kao centralni uslov za kraj rata, što je američki lider Donald Tramp – koji posreduje u mirovnim pregovorima – podržao, dok Ukrajina odbija.

Tramp je prvo “ispreslišao” Putina na Aljasci u petak, a potom i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i evropske lidere u ponedeljak u Beloj kući. Samit na Aljasci okončao se bez formalnog sporazuma. Međutim, Tramp je iznenada povukao svoj zahtev za prekid vatre navodeći da, umesto toga, Rusija i Ukrajina treba da započnu pregovore o mirovnom sporazumu. Do većeg pomaka došlo je u ponedeljak u Beloj kući, na "istorijskom sastanku" Trampa, Zelenskog i evropskih
