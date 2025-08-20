Sin Bobana Rajovića smuvao pevačicu? Odlepio na Zoranu Mićanović: "Buket ruža, pa provod do zore"

Blic pre 3 sata
Sin Bobana Rajovića smuvao pevačicu? Odlepio na Zoranu Mićanović: "Buket ruža, pa provod do zore"

Andrija Rajović, sin folkera Bobana Rajovića, navodno je "bacio oko" na pevačicu Zoranu Mićanović.

Mladi fudbaler, koji je odnedavno Bobanov poslovni saradnik, sa društvom je bio na Zoraninom nastupu u Budvi, na kom se oduševio izgledom pevačice. - Andrija je pao na prvu na Zoranu. Baš mu se sviđa i on to i ne krije. To veče kad je Zorana pevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža, koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se celu noć tokom njenog nastupa smeškali jedno drugom. Posle nastupa su razmenili kontakte i dogovorili su se da se vide i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Romansa na vidiku! Sin Bobana Rajovića pao na Zoranu Mićanović, uhvaćeni u zanosu, fudbaler odlepio za pevačicom?!

Romansa na vidiku! Sin Bobana Rajovića pao na Zoranu Mićanović, uhvaćeni u zanosu, fudbaler odlepio za pevačicom?!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Fudbal

Zabava, najnovije vesti »

Romansa na vidiku! Sin Bobana Rajovića pao na Zoranu Mićanović, uhvaćeni u zanosu, fudbaler odlepio za pevačicom?!

Romansa na vidiku! Sin Bobana Rajovića pao na Zoranu Mićanović, uhvaćeni u zanosu, fudbaler odlepio za pevačicom?!

Alo pre 1 sat
Kada usamljenost postane proizvod – tržište digitalnih emocija

Kada usamljenost postane proizvod – tržište digitalnih emocija

Radar pre 2 sata
Pripadnici 2 horoskopska znaka uvek kritikuju sve oko sebe: Oni nikada nisu zadovoljni

Pripadnici 2 horoskopska znaka uvek kritikuju sve oko sebe: Oni nikada nisu zadovoljni

Kurir pre 1 sat
Natašina ćerka se uvija u uskoj haljini! Hana Ikodinović objavila provokativne fotke koje oduzimaju dah

Natašina ćerka se uvija u uskoj haljini! Hana Ikodinović objavila provokativne fotke koje oduzimaju dah

Alo pre 1 sat
Drama! Raskrinkano kako se slažu Enin sin i Peja, Čolićeva ih sve krišom snimila! (foto)

Drama! Raskrinkano kako se slažu Enin sin i Peja, Čolićeva ih sve krišom snimila! (foto)

Alo pre 2 sata