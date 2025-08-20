"Život na okeanu, promene u danu": Kosjerina je daleko od Srbije - na odmoru doživljava neočekivane stvari, a evo kako voditeljka izgleda u bikiniju (foto)

Blic pre 28 minuta
"Život na okeanu, promene u danu": Kosjerina je daleko od Srbije - na odmoru doživljava neočekivane stvari, a evo kako…

Poznata voditeljka Dragana Kosjerina Perduv oglasila se sa letovanja, na kom puni baterije za poslovne obaveze koje je čekaju u narednom periodu.

- Život na okeanu, promene u danu... - napisala je Kosjerina u opisu jedne objave, gde vidimo kako je temperatura vode prvo bila 27 stepeni, a onda čak 5 i po stepena manje. Nije otkrivala tačne lokacije koje posećuje, dok je poznato da Dragana svaki slobodan dan koristi za putovanja, najčešće sa suprugom Bojanom Perduvom. Dragana neretko deli letnje fotke i snimke na društvenim mrežama, na kojima možemo da vidimo i kako izgleda u bikiniju, te teksas šorčićima.
"Dan za plažu": Anabela Atijas se oglasila sa mora - svi se pitaju da li je moguće da ovako dobro izgleda u kupaćem, nema ni…

Blic pre 8 sati
Šta donosi Micubiši Outlander 2025

Forbes pre 3 minuta
Ceo region bruji o gej romansi Hrvata i Srbina! Posle pisanja Kurira glumac i dizajner u panici, brže-bolje počeli da…

Kurir pre 3 minuta
Dve stvari zajedničke su Miloševiću i Gagi Nikoliću: Malo ko zna šta je povezivalo predsednika jugoslavije i slavnog glumca…

Kurir pre 3 minuta
Naša voditeljka nije mogla više da ćuti o mužu! Godinama ne spavaju zajedno, otkrila sve detalje: "Jezivo..."

Alo pre 3 minuta
U Francuskoj osvojen džekpot od 250 miliona evra

RTV pre 23 minuta