"Život na okeanu, promene u danu": Kosjerina je daleko od Srbije - na odmoru doživljava neočekivane stvari, a evo kako voditeljka izgleda u bikiniju (foto)

Poznata voditeljka Dragana Kosjerina Perduv oglasila se sa letovanja, na kom puni baterije za poslovne obaveze koje je čekaju u narednom periodu.

- Život na okeanu, promene u danu... - napisala je Kosjerina u opisu jedne objave, gde vidimo kako je temperatura vode prvo bila 27 stepeni, a onda čak 5 i po stepena manje. Nije otkrivala tačne lokacije koje posećuje, dok je poznato da Dragana svaki slobodan dan koristi za putovanja, najčešće sa suprugom Bojanom Perduvom. Dragana neretko deli letnje fotke i snimke na društvenim mrežama, na kojima možemo da vidimo i kako izgleda u bikiniju, te teksas šorčićima.