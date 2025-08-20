Nova kriza: Netanjahu optužio Makrona za podsticanje antisemitizma

Odnosi Francuske i Izraela ušli su u novu krizu, ovog puta na veoma osetljivu temu antisemitizma, pri čemu premijer Benjamin Netanjahu optužuje predsednika Emanuela Makrona da svojom namerom da prizna palestinsku državu podstiče mržnju prema Jevrejima.

Veoma nasilan napad izraelskog premijera sadržan je u zvaničnom pismu upućenom francuskom predsedniku i izazvao je ništa manje čvrst odgovor Jelisejske palate. Optuživši Makrona da „podstiče antisemitsku vatru“ u Francuskoj pozivajući na međunarodno priznanje države Palestine, Netanjahu ga je pozvao „da zameni slabost akcijom, smirivanje voljom, i da to učini pre jasnog datuma: jevrejske Nove godine, 23. septembra 2025“. „Zabrinut sam zbog alarmantnog porasta