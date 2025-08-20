Elektrodistribucija Niš – radovi i isključenja za 20.08.2025

Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova.

Dana 20.08.2025. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama: Nema planiranih radova. Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.
