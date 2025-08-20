Evrobasket na vidiku – Srbija kreće po medalju: Košarkaški spektakl samo što nije počeo! Interesantno veče u evropskoj košarci: Janis vodio Grke do pobede, Sengun sjajan!

Hot sport pre 21 minuta
Evrobasket na vidiku – Srbija kreće po medalju: Košarkaški spektakl samo što nije počeo! Interesantno veče u evropskoj…

Od 27. avgusta do 14. septembra, sva pažnja biće usmerena na Rigu i još tri evropska grada, gde se održava Evropsko prvenstvo u košarci.

Najbolje selekcije kontinenta bore se za slavu, trofej i mesto u istoriji. Srbija, predvođena nosiocima igre iz NBA lige i Evrolige, ulazi u šampionat kao jedan od glavnih favorita. Orlovi su smešteni u grupu sa Estonijom, Portugalom, Letonijom, Češkom i Turskom, a prvi ispit biće duel sa Estoncima 27. avgusta u 20.15 časova. Pripreme završavaju poslednjim testom protiv Slovenije u Beogradskoj areni, a optimizam vlada i među stručnim štabom i među navijačima.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Sad nema Zvezde: Bode/Glimt juri ka Ligi šampiona (VIDEO)

Sad nema Zvezde: Bode/Glimt juri ka Ligi šampiona (VIDEO)

Sport klub pre 22 minuta
Ministar Gajić posetio košarkaše Srbije pred Evrobasket

Ministar Gajić posetio košarkaše Srbije pred Evrobasket

RTS pre 1 sat
Gajić i Čović posetili orlove: Ministar sporta i predsednik KSS na poslednjem treningu košarkaša Srbije

Gajić i Čović posetili orlove: Ministar sporta i predsednik KSS na poslednjem treningu košarkaša Srbije

Kurir pre 2 sata
U odličnom raspoloženju: Ministar Gajić posetio košarkašku reprezentaciju Srbije i poslao moćnu poruku (foto)

U odličnom raspoloženju: Ministar Gajić posetio košarkašku reprezentaciju Srbije i poslao moćnu poruku (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Ministar Gajić posetio košarkaše Srbije pred EP: Želim vam mnogo sreće i zdravlja

Ministar Gajić posetio košarkaše Srbije pred EP: Želim vam mnogo sreće i zdravlja

RTV pre 3 sata
Želim vam mnogo sreće i zdravlja! Ministar Gajić posetio košarkaše Srbije pred EP

Želim vam mnogo sreće i zdravlja! Ministar Gajić posetio košarkaše Srbije pred EP

Dnevnik pre 2 sata
Ministar sporta i predsednik KSS posetili seniorsku reprezentaciju

Ministar sporta i predsednik KSS posetili seniorsku reprezentaciju

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBACrvena ZvezdaPartizanEvropsko prvenstvoSlovenijaMarakanaBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u košarciEvrobasketEvroligaČeškaEstonijaPortugalTurskaLazar Marković

Sport, najnovije vesti »

Ništa od borbe za medalju za srpske košarkašice

Ništa od borbe za medalju za srpske košarkašice

Danas pre 22 minuta
Referendum o presudi Suda BiH i odluci CIK-a protiv Dodika zakazan za oktobar

Referendum o presudi Suda BiH i odluci CIK-a protiv Dodika zakazan za oktobar

Danas pre 22 minuta
Lozana: Jaka kiša nije smetala Andriani Vilagoš, ali jeste Angelini Topić

Lozana: Jaka kiša nije smetala Andriani Vilagoš, ali jeste Angelini Topić

Danas pre 47 minuta
Trifunović ne ide na EP, ali će igrati u Evroligi

Trifunović ne ide na EP, ali će igrati u Evroligi

Danas pre 1 sat
Otpao dvojac, Micić trenirao: Pešić otkrio kada će biti poznat konačan spisak za EP

Otpao dvojac, Micić trenirao: Pešić otkrio kada će biti poznat konačan spisak za EP

Danas pre 1 sat