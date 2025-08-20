Evrobasket na vidiku – Srbija kreće po medalju: Košarkaški spektakl samo što nije počeo! Interesantno veče u evropskoj košarci: Janis vodio Grke do pobede, Sengun sjajan!

Od 27. avgusta do 14. septembra, sva pažnja biće usmerena na Rigu i još tri evropska grada, gde se održava Evropsko prvenstvo u košarci.

Najbolje selekcije kontinenta bore se za slavu, trofej i mesto u istoriji. Srbija, predvođena nosiocima igre iz NBA lige i Evrolige, ulazi u šampionat kao jedan od glavnih favorita. Orlovi su smešteni u grupu sa Estonijom, Portugalom, Letonijom, Češkom i Turskom, a prvi ispit biće duel sa Estoncima 27. avgusta u 20.15 časova. Pripreme završavaju poslednjim testom protiv Slovenije u Beogradskoj areni, a optimizam vlada i među stručnim štabom i među navijačima.