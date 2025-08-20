Veliki posao zvezde: Sjajni golman produžio ugovor sa klubom! Neočekivane vesti na marakani: ‘Lova kaplje’ – Ali odakle!?…

Velika nada ‘crveno-belih’. Mladi golman Crvene zvezde Vuk Draškić je produžio ugovor Zvezdom do 2028. godine. Sumirao je talentovani čuvar mreže utiske nakon produžetka saradnje. – Osećaj je neverovatan, pre svega bih se zahvalio upravi kluba i treneru Vladanu Milojeviću na ukazanoj prilici. Siguran sam da ću se odužiti i nastavljam vredno da radim – rekao je Draškić. ❗️Vuk Draškić produžio ugovor do 2028. godine❗️ Mladi golman Crvene zvezde Vuk Draškić je