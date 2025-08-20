Veliki posao zvezde: Sjajni golman produžio ugovor sa klubom! Neočekivane vesti na marakani: ‘Lova kaplje’ – Ali odakle!?

Hot sport pre 14 minuta
Velika nada ‘crveno-belih’. Mladi golman Crvene zvezde Vuk Draškić je produžio ugovor Zvezdom do 2028. godine. Sumirao je talentovani čuvar mreže utiske nakon produžetka saradnje. – Osećaj je neverovatan, pre svega bih se zahvalio upravi kluba i treneru Vladanu Milojeviću na ukazanoj prilici. Siguran sam da ću se odužiti i nastavljam vredno da radim – rekao je Draškić. ❗️Vuk Draškić produžio ugovor do 2028. godine❗️ Mladi golman Crvene zvezde Vuk Draškić je
Hot sport pre 15 minuta
Hot sport pre 14 minuta
Hot sport pre 14 minuta
Mondo pre 49 minuta
Dnevnik pre 10 minuta
Sportski žurnal pre 9 minuta
Sportski žurnal pre 9 minuta
Crvena Zvezda

Danas pre 50 minuta
Danas pre 15 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata