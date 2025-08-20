Krvava kolena, slomljene reklame i dres natopljen znojem: Zvezda je bila onakva kakav je bio Branko Lazić

Mondo pre 3 minuta  |  Mladen Šolak
Krvava kolena, slomljene reklame i dres natopljen znojem: Zvezda je bila onakva kakav je bio Branko Lazić

Dugogodišnji kapiten KK Crvena zvezda, Branko Lazić (36), završio je svoju veliku epizodu u klubu i napustio ga posle 14 godina.

Ostavio je za sobom neizbrisiv trag u istoriji crveno-belih i na Malom Kalemegdanu postavio rekorde koji će dugo biti nedostižni: U emotivnoj objavi na rastanku sa klubom, Lazić je posebno zahvalio bivšem predsedniku kluba Nebojši Čoviću i svom bivšem treneru, Dejanu Radonjiću. "Dugih 14 godina smo delili i dobro i zlo i lepo i ružno, ali smo uspeli našu Zvezdu da dovedemo na mesto kome pripada", kazao je košarkaš koji je u Zvezdu stigao kao 22-godišnjak i u njoj
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zvezdin golman produžio ugovor do 2028. (foto)

Zvezdin golman produžio ugovor do 2028. (foto)

Sportski žurnal pre 8 minuta
Oglasio se Branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio od Zvezde! Kraj saradnje nakon 14 godina: Kapiten Crvene zvezde odlazi…

Oglasio se Branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio od Zvezde! Kraj saradnje nakon 14 godina: Kapiten Crvene zvezde odlazi iz kluba!

Hot sport pre 1 sat
Nova stanica u njegovoj karijeri: Srpski štoper se preselio u Poljsku! Oglasio se branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio…

Nova stanica u njegovoj karijeri: Srpski štoper se preselio u Poljsku! Oglasio se branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio od Zvezde!

Hot sport pre 43 minuta
Kraj saradnje nakon 14 godina: Kapiten Crvene zvezde odlazi iz kluba! Oglasio se Branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio…

Kraj saradnje nakon 14 godina: Kapiten Crvene zvezde odlazi iz kluba! Oglasio se Branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio od Zvezde!

Hot sport pre 43 minuta
Veliki posao zvezde: Sjajni golman produžio ugovor sa klubom! Oglasio se branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio od Zvezde!…

Veliki posao zvezde: Sjajni golman produžio ugovor sa klubom! Oglasio se branko Lazić: Emotivnom porukom se oprostio od Zvezde!

Hot sport pre 33 minuta
Lazić se oprostio od zvezde: Doskorašnji kapiten se posebno zahvalio dvojici ljudi!

Lazić se oprostio od zvezde: Doskorašnji kapiten se posebno zahvalio dvojici ljudi!

Kurir pre 1 sat
Zvezda se oprostila od najtrofejnijeg kapitena Branka Lazića

Zvezda se oprostila od najtrofejnijeg kapitena Branka Lazića

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Lazar Marković ima novi klub

Lazar Marković ima novi klub

Danas pre 1 sat
Branko Lazić se oglasio po napuštanju Crvene zvezde

Branko Lazić se oglasio po napuštanju Crvene zvezde

Danas pre 33 minuta
Novo poglavlje na Novom Beogradu: Petar Puača uskoro u glavnom gradu! Veliki posao zvezde: Sjajni golman produžio ugovor sa…

Novo poglavlje na Novom Beogradu: Petar Puača uskoro u glavnom gradu! Veliki posao zvezde: Sjajni golman produžio ugovor sa klubom!

Hot sport pre 18 minuta
Tomašević u Iranu

Tomašević u Iranu

Sportski žurnal pre 8 minuta
Zvezdin golman produžio ugovor do 2028. (foto)

Zvezdin golman produžio ugovor do 2028. (foto)

Sportski žurnal pre 8 minuta