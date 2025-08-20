Krvava kolena, slomljene reklame i dres natopljen znojem: Zvezda je bila onakva kakav je bio Branko Lazić

Dugogodišnji kapiten KK Crvena zvezda, Branko Lazić (36), završio je svoju veliku epizodu u klubu i napustio ga posle 14 godina.

Ostavio je za sobom neizbrisiv trag u istoriji crveno-belih i na Malom Kalemegdanu postavio rekorde koji će dugo biti nedostižni: U emotivnoj objavi na rastanku sa klubom, Lazić je posebno zahvalio bivšem predsedniku kluba Nebojši Čoviću i svom bivšem treneru, Dejanu Radonjiću. "Dugih 14 godina smo delili i dobro i zlo i lepo i ružno, ali smo uspeli našu Zvezdu da dovedemo na mesto kome pripada", kazao je košarkaš koji je u Zvezdu stigao kao 22-godišnjak i u njoj