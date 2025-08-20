"Svi traže Bodiroge i Divce, ali malo ih je poput Lazića": Niko bolje od Pešića nije opisao šta je značio Zvezdi

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić napustio je Mali Kalemegdan posle 14 godina.

Bek iz Ljubovije je rekorder po broju odigranih mečeva u crveno-belom dresu, kao i po broju osvojenih trofeja (26), što je dostignuće koje će teško iko uspeti da nadmaši. Kakav je zapravo igrač Branko Lazić najbolje je opisao aktuelni selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić. Iskusni stručnjak je gledao okršaj Zvezde i FMP-a 2017. godine kada je izneo niz pohvala na račun Lazića koji je u tom momentu bio zamenik kapitena. Naravno, istakao je njegovu